Samenwerking theater en Huis Utrecht

Utrecht - In tijden van afstand ontstaan ook nieuwe verbindingen. Theater Kikker en Het Huis Utrecht werken dit najaar intensief samen. De kleine zaal van Theater Kikker, waar nieuwe en jonge theatermakers hun podium vinden, heeft te weinig capaciteit voor voorstellingen in het ‘anderhalvemeter-theater’.

Het Huis Utrecht biedt eveneens ruimte aan talentvolle, jonge theatermakers en nu dus ook onderdak aan de voorstellingen van Theater Kikker. “Een mooie samenwerking die past bij onze gezamenlijke missie om talent, experiment en onderzoek een plek en podium te bieden.” Dit najaar vinden er dan ook zes ‘Kikker-voorstellingen’ plaats in Het Huis Utrecht. Deze samenwerking is een opmaat naar een nog intensievere, inhoudelijke samenwerking tussen beide instellingen.

Vanaf komend voorjaar resulteert dit in een gezamenlijk programma. Van woensdag 21 tot en met zaterdag 24 oktober is de voorstelling Memento Mori van Nineties Producties te zien. Dit is de eerste uit de reeks Kikker-voorstellingen in Het Huis Utrecht.