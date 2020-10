Finale Wie is de Mol? op het grote doek

Utrecht - De spannende finale van het speciale jubileumseizoen Wie is de Mol? is dit najaar wederom te zien op het grote doek in onder andere de bioscopen van Pathé. “Uiteraard worden in alle bioscopen de 1,5 meter richtlijnen en hygiëne-maatregelen gewaarborgd.”

De zinderende finale vindt plaats op zaterdag 24 oktober om 20.30 uur. De tickets zijn inmiddels in de verkoop gegaan.