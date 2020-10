Bibliotheek Utrecht blijft open met verscherpte coronamaatregelen

Utrecht - Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen week zijn er ook in de Bibliotheek Utrecht verscherpte maatregelen. “Uiteraard volgt de bibliotheek de instructies van de overheid, RIVM en Veiligheidsregio Utrecht. Nieuw is het dragen van een mondkapje in alle vestigingen. Dit is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.”

“Je mag vanaf vandaag twintig materialen op een pas lenen. Materialen die je leent of verlengt, krijgen een uitleentermijn van zes weken. Zo voorkomen we extra bezoeken aan de bibliotheek”, aldus de bibliotheek.

“Je kunt de bibliotheek bezoeken tijdens de openingsuren, daarvoor hoef je niet te reserveren. Voor elke vestiging geldt een maximum aantal bezoekers. In Bibliotheek Neude houden we dat met tellers in de gaten. In alle andere vestigingen werken we met tokens.” En in de bibliotheek is het voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht om een mondkapje te dragen.

In Bibliotheek Neude is een beperkt aantal studieplekken. “Je kunt hiervoor niet reserveren. Als alle plaatsen bezet zijn, vragen we je te wachten of een andere keer terug te komen. In alle andere bibliotheekvestigingen kun je niet werken en/of studeren.”

Het theater, de filmzaal en andere ruimten zijn veilig te bezoeken. Daarom kan een deel van de activiteiten doorgaan. “Uiteraard bewaart iedereen ook hier altijd de 1,5 meter afstand. Voor een programma of activiteit kun je vooraf online een kaartje reserveren. Kijk in de agenda op bibliotheekutrecht.nl voor het up-to-date programma.”

“Voor bezoekers die tot de kwetsbare groep behoren hebben we de rustige uren op een rijtje gezet. Zo kunnen zij veilig een bezoek brengen aan de bibliotheek. Kijk op bibliotheekutrecht.nl voor de rustige uren. Alle horeca is gesloten.”

“Kijk voor je bezoek aan de bibliotheek eerst op bibliotheekutrecht.nl voor de actuele openingstijden, up-to-date activiteiten en de laatste richtlijnen.”

“Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan blijven lezen en lenen. De Bibliotheek Utrecht neemt deze maatregelen voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers, het verminderen van bijeenkomsten, het verminderen van bewegingen en het verminderen van contacten.” Info: bibliotheekutrecht.nl.