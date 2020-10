Start inschrijving MAEX Impuls Utrecht

Utrecht - De inschrijving voor de MAEX Impuls Utrecht voor 2020 in samenwerking met het VSBfonds start op 9 november en duurt tot en met 16 november. De MAEX Impuls is een fonds voor initiatieven die hun organisatiekracht willen versterken, een onderdeel dat vaak moeilijk te financieren is. De MAEX Impuls Utrecht kun je online aanvragen.

Buurtlicht heeft afgelopen mei een donatie via de MAEX Impuls ontvangen om de organisatie te versterken. Het initiatief zorgt voor sociale betrokkenheid in de wijk. Buurtlicht diende een aanvraag in om de organisatie te professionaliseren en een verdienmodel te ontwikkelen. “De MAEX Impuls heeft ervoor gezorgd dat mijn organisatie is verbeterd. Het geld stond snel op mijn rekening en de trainingen konden direct gevolgd worden. Door deze trainingen is de communicatie verbeterd en is het stappenplan gemaakt om te komen tot een nieuw businessplan, allemaal binnen een paar maanden”, aldus Tanja.

Op maandag 2 november om 11.00 uur houden MAEX en VSBfonds een digitale meeting voor initiatieven uit Utrecht. Tijdens deze meeting wordt de aanvraagprocedure toegelicht en kan men vragen stellen. Aanmelden via: info@maex.nl.

Informatie: maex.nl.