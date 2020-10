Wandelnetwerk Kromme Rijnstreek officieel geopend

Het wandelnetwerk Kromme Rijnstrijk is officieel geopend. Op de foto: Oud Amelisweerd, Kromme Rijn en Jaagpad. Foto: Hetty van Oijen

Utrecht/Regio - Een jaar na het slaan van de eerste routepaal is het wandelnetwerk Kromme Rijnstreek, bekend als ‘het buiten van Utrecht’, afgelopen week officieel geopend. Gedeputeerde Arne Schaddelee van provincie Utrecht, voorzitter Johan van Everdingen van recreatieschap Stichtse Groenlanden en de wethouders van alle betrokken gemeenten verrichten gezamenlijk via een online bijeenkomst de openingshandeling.

Het nieuwe wandelroutenetwerk sluit door middel van knooppunten 510 kilometer aan recreatieve wandelpaden op elkaar aan in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Hiermee wordt het bestaande wandelnetwerk in het westen van de provincie Utrecht uitgebreid tot een netwerk van meer dan 1.600 kilometer.

In het voorjaar van 2019 hebben het recreatieschap, gemeenten en provincie de handen ineengeslagen en afgesproken dat zij het wandelnetwerk Kromme Rijnstreek op hun grondgebied wilden realiseren. Recreatie Midden-Nederland, uitvoeringsorganisatie voor het recreatieschap, coördineerde de aanleg van het wandelnetwerk. Afgelopen zomermaanden werd, na enige vertraging door de coronacrisis, het netwerk door Folkersma - Routing en Sign in de regio geplaatst.

Het nieuwe wandelnetwerk met 438 knooppunten verbindt de mooiste plaatsen, natuurgebieden en 510 kilometer aan wandelpaden met elkaar, waarbij er zowel aandacht is voor kleinere ommetjes in de buurt van dorpen als voor langere wandelingen waarbij je een groot gebied ontdekt. Het is een samenwerking tussen provincie, recreatieschap, gemeenten, grondeigenaren, terreinbeheerders, wandelorganisaties en vele vrijwilligers. Provincie Utrecht neemt een groot deel van de uitvoeringkosten voor haar rekening. De deelnemende gemeenten zorgen voor de overige financiering, alsmede het toekomstig onderhoud uitgevoerd door het Routebureau Utrecht.

Een wandelroutenetwerk bestaat uit knooppunten, die met elkaar zijn verbonden; een beproefd landelijk systeem. De knooppunten zijn met palen en markeringsbordjes aangegeven en op informatiepanelen staat een kaart van de omgeving. Alle wandelmogelijkheden binnen het netwerk, een routeplanner en thematische wandelroutes zijn te vinden op routesinutrecht.nl.

De Utrechtse wandelroutenetwerken zijn het resultaat van een samenwerking sinds 2013, tussen provincie Utrecht, recreatieschappen, gemeenten, grondeigenaren, terreinbeheerders, wandelorganisaties en talloze vrijwilligers. De ambitie is om komende periode te komen tot één aaneengesloten wandelroutenetwerk in de hele provincie Utrecht. “Dit versterkt het recreatief hoofdnetwerk en biedt kansen voor route gebonden buitenrecreatie.”