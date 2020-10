Stadsdiner: ruim 5.300 euro voor Voedselbanken

Utrecht - Tijdens het Grote Utrecht Stadsdiner zaten zaterdag 8.000 Utrechters met elkaar aan tafel. Verspreid over tal van plekken in de stad, bij mensen thuis en op kleinschalige eetlocaties deelden zij hun maaltijd - virtueel- met elkaar.

De ruim 2.000 gratis 4-persoonspakketten, samengesteld door chefkok Jasper Kaan van De Klub, werden in de voorafgaande dagen op de locatie van de Voedselbank Leidsche Rijn samengesteld door een groep enthousiaste vrijwilligers en daarna in alle wijken afgeleverd. De oproep om te doneren resulteerde in een bedrag van ruim 5.300 euro voor de Utrechtse Voedselbanken. Het diner markeerde het einde van Stichting Dialoog. Voorzitter en zoon van de oprichter Jan Jaap van Oosterzee ontving de Maartenspenning van de stad Utrecht uit handen van locoburgemeester Maarten van Ooijen.

Het Grote Utrecht Stadsdiner werd georganiseerd in het kader van de Wereldarmoededag. Vanuit de bibliotheek Neude werd door UStad een live talkshow uitgezonden rondom het thema ‘arm en rijk’. Presentatoren Ronald Giphart en Gabriel Erlach spraken met een breed scala aan gasten die de kracht van de Utrechtse samenleving laten zien: onder andere wethouder Maarten van Ooijen, volkszanger Herman van Tongerloo, Marijke Honing (McDonalds) en diverse ervaringsdeskundigen zoals Wim Eickholt. Aan het eind werd de cheque met het bedrag van 5369,50 euro overhandigd aan Jaap van de Meent, voorzitter van Stichting Voedselbanken Utrecht. De uitzending terugkijken kan op UStad.nl