'De horeca is een veilige plek'

Utrecht - Voor de tweede keer dit jaar heeft het kabinet besloten alle restaurants en cafés voor onbepaalde tijd te sluiten. De maatregel om het coronavirus te beteugelen, geldt in principe voor vier weken. “Een klap in het gezicht”, reageert Monique de Meijer, eigenaar van de Utrechtse horecagelegenheden Op Zuid en Bij Guusjes. “De horeca deed het juist zo goed.”

Door Bert Nijenhuis

Geheel onverwacht kwam het besluit niet, al hoopte De Meijer deze keer de dans te ontspringen. “Het aantal besmettingen in de horeca is 1,8 procent tegenover 59 procent in the thuissituatie. Als de maatregelen worden nageleefd, is de horeca een veilige plek. Daar hebben we ook in geïnvesteerd; schermen, luchtverversing, spatschermen voor het personeel, desinfecterende middelen, extra terrasmeubels. En dat na een periode van flinke omzetderving. Eerst moesten we de zaken drie maanden sluiten en vervolgens draaiden we minder omzet door de anderhalvemetermaatregel en een beperking in het toegestane aantal gasten. Wij hebben twee eetgelegenheden en het RIVM had aanvankelijk nog geadviseerd de restaurants open te laten. Dat maakt dit besluit extra zuur.”

De Meijer zegt zeer sceptisch te zijn over het effect dat wordt beoogd met het sluiten van de horeca. “Getuige al het bier dat massaal bij supermarkten wordt ingeslagen, gaan de feesten onder jongeren en in studentenhuizen gewoon door.”

Inez van Eetcafé De Poort had tot een week geleden niet verwacht wederom de deuren te moeten sluiten. “Waar mensen thuis kunnen doen wat ze willen, hielden we ons in de horeca aan de anderhalvemetermaatregel en maximale groepsgroottes van vier personen. Als bezoekers niet uit één huishouden kwamen, konden ze bij ons aan verschillende tafels zitten en zo voldoende afstand houden.” Wat de gevolgen van de gedwongen sluiting zullen zijn, durft ze niet te voorspellen. “Hopelijk mogen we over vier weken weer open, maar ik verwacht het eerlijk gezegd niet.”

Erik Lebbing, eigenaar van Café DeRat, heeft zich gestort op alternatieve inkomstenbronnen. “We hebben een webshop en fietsen door de stad om bij de mensen thuis te bezorgen. Daarnaast gaan we een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het is een zware tijd, maar we komen er wel doorheen. Hopelijk komt er snel een vaccin.”

Monique de Meijer van Op Zuid en Bij Guusjes zegt de toekomst met angst en beven tegemoet te zien. “De onzekerheid en het gevoel een speelbal van de omstandigheden en de overheid te zijn, maken ons moe en gefrustreerd. Het idee dat we als branche niet worden gewaardeerd en beloond, maakt ons verdrietig en boos.”