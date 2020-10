Kinderadviesraad denkt mee

Utrecht - Het Diakonessenhuis heeft sinds afgelopen week een Kinderadviesraad. Deze bestaat uit tien meisjes en jongens die meedenken over de zorg voor kinderen in het ziekenhuis.



Vanwege de coronamaatregelen werd het een digitale aftrap voor de kinderadviesraad. Tijdens deze eerste videomeeting deelden de leden hun ambities. “Dat kinderen het ook leuk vinden in het ziekenhuis en niet saai de hele dag in bed liggen”, aldus één van de leden. Daarvoor gaf de raad verschillende tips, waaronder bijvoorbeeld meer ruimte voor sport op de afdeling.



Met de komst van de Kinderadviesraad krijgen kinderen een stem in het verbeteren van de zorg. Alles kan aan bod komen: van het eten en het gebruik van multimedia in het ziekenhuis, tot de uitstraling van de kinderafdeling. En natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning en gezelligheid.



De kinderadviesraad bestaat uit 7 tot 12 kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Zij komen in ieder geval twee keer per jaar samen om gevraagd én ongevraagd advies te geven. Dat advies wordt vervolgens opgepakt door het management en de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis.