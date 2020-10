Koningin Máxima bezoekt Lister in Hoograven

Utrecht - Lister ontving woensdag bezoek van Hare Majesteit Koningin Máxima. Het werkbezoek stond in het teken van het Gebiedsteam ggz, een netwerksamenwerking tussen Lister en Altrecht, en vond plaats bij Enik Recovery College in Hoograven.

Samen bieden Lister en Altrecht begeleiding en behandeling aan mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid dichtbij huis, in de wijk.

Lister en Altrecht startten in 2018 met deze netwerksamenwerking, waaraan ook andere (zorg)organisaties meewerken. Begeleiders van Lister en behandelaars van Altrecht bieden persoonlijke ondersteuning dichtbij en afgestemd op ieders individuele behoefte. Mensen met psychische klachten, een verstandelijke beperking of een maatschappelijk probleem krijgen zo sneller, betere ondersteuning. In totaal zijn er in Utrecht en omgeving elf teams actief die bijna 850 cliënten vanuit Lister begeleiden. Altrecht behandelt ongeveer 3.000 patiënten vanuit het Gebiedsteam ggz.

Naast drie gesprekken met bestuurders, medewerkers, cliënten en hun naastbetrokkenen over het Gebiedsteam ggz sprak de koningin met de oprichters en ervaringsdeskundigen van Enik Recovery College. Dit centrum voor ontwikkeling en scholing rondom herstel bestond in mei vijf jaar en trekt inmiddels jaarlijks bijna 1.000 unieke deelnemers die door middel van trainingen en workshops werken aan hun herstel.



Voor Lister was het heel belangrijk en bovendien hartverwarmend dat koningin Máxima een werkbezoek kwam brengen. “Zij liet een grote betrokkenheid zien bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. Juist in deze tijd hebben we deze steun hard nodig.” Het werkbezoek vond plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen rondom het coronavirus.