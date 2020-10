muziek in de tuin van slot zuylen

“Van 12.00 uur tot 16.00 uur bent u van harte welkom in de tuin van Slot Zuylen om te genieten van alles wat groeit en bloeit en tegelijkertijd om te genieten van het samenspel van musici. Daar waar het thuis niet mogelijk is, geven wij musici de gelegenheid om samen te spelen op de mooie locatie bij het Prieel. Hier kunnen muzikanten hun repertoire oefenen, heerlijk in de buitenlucht op een prachtige locatie.”

“Let op: aangezien er met akoestische instrumenten gespeeld wordt kan bij koud of zeer vochtig weer de tweede editie niet doorgaan. Wij maken een dag van tevoren bekend of er muziek zal zijn in de tuin. Wij vragen u dan ook voor uw komst de website te bekijken om eventuele teleurstelling te voorkomen.”

Reserveren en meer informatie: www.slotzuylen.nl.