Korte metten met ‘toxic love’

Utrecht - Muriel Kloek komt naar Utrecht met ‘NO resign, lunatic looking for love’. De in Utrecht geboren muzikante Muriel Kloek treedt vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober in Utrecht op met haar voorstelling NO resign, lunatic looking for love. Na een succesvol optreden vorig jaar in haar geboorteplaats doet ze nu Kanaal30 aan als onderdeel van een korte tour die verder voert langs Rotterdam en Leiden.

Muriel heeft na haar jeugd in Utrecht vele jaren in het buitenland gewoond en gewerkt. Drie jaar geleden streek zij neer in Rotterdam. De afgelopen periode heeft de zangeres, pianiste en arrangeur/componist gewerkt aan NO resign, lunatic looking for love. In achttien liedjes vertelt Muriel het verhaal van een jonge vrouw die losbreekt uit een moreel korset en op zoek gaat naar liefde en vrijheid.

In november 2018 presenteerde Muriel haar album Le Cri de la Nuit. De art performance Noresign, lunatic looking for love (die onder meer door de mengeling van stijlen doet denken aan een pop-opera) is haar volgende grote project.

“We treden op in atypische locaties, buiten het reguliere culturele circuit”, vertelt Muriel.” Het zijn broedplaatsen voor cultureel ondernemers of zogeheten culturele vrijstaten. Overal blijven we twee dagen, waardoor de voorstellingen een soort pop-up karakter krijgen.”

De shows in Utrecht beginnen op 16 en 17 oktober in de creatieve broedplaats Kanaal30 (Kanaalweg 30 in Utrecht) om 20.30 uur.