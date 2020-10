Muziek en beeldende kunst: ZIMIHC zoekt zangers

Utrecht - Dit najaar start een nieuw project, waarin muziek en beeldende kunst samenkomen. De wereldberoemde Mexicaanse kunstenaar Carlos Amorales ontwikkelt de komende 20 maanden met een projectkoor een nieuw kunstwerk. Alle Utrechtse zangers zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Het projectkoor gaat onder begeleiding van dirigent Rohan Poldervaart en zijn team aan de slag met een unieke vorm van improvisatie.

Carlos Amorales krijgt de opdracht voor ontwikkeling van dit nieuwe kunstwerk van de gemeente Utrecht. Het projectkoor speelt een grote rol in de ontstaan van dit kunstwerk. Zangers worden in het project aangemoedigd het avontuur aan te gaan door gebruik van improvisatie en andere technieken. Ervaring hierin is niet belangrijk.

De Mexicaanse kunstenaar werkte en woonde enkele jaren in Nederland. Afgelopen jaar had hij een grote solotentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, en enkele jaren geleden werd hij enthousiast ontvangen op de Biënnale in Venetië. Zijn werk beperkt zich niet tot de traditionele beeldende kunst. Zo gebruikt hij muziek, taal, sport en vele andere elementen in zijn kunstwerken.

In het kunstwerk komen verschillende disciplines samen. In tekst en muziek worden verschillende politieke ideologieën kritisch onderzocht. Het projectkoor ontwikkelt samen met dirigent Rohan Poldervaart, en in nauwe samenwerking met kunstenaar Carlos Amorales, een nieuwe methode voor koorzang. Deze methode komt later in het project beschikbaar voor alle Utrechtse koren. De uiteindelijke uitvoering van het project zal in de zomer van 2022 plaatsvinden.

Maar liefst 1.000 stemmen voegen zich dan bij elkaar om het Jaarbeursplein te vullen met muziek. Dit alles in het kader van 900 jaar Utrecht. Diezelfde zomer vindt het internationale korenfestival Leading Voices plaats in Utrecht.

Op dit festival zal het kunstwerk wederom gepresenteerd worden.

Meer informatie is te vinden op: www.zimihc.nl/agenda/aanmelden-project-carlos-amorales/

Aanmelden voor het projectkoor kan via: https://forms.gle/T6BLuPUdBSeqWVm66.