'Burgemeester Van Zanen heeft een zichtbare bijdrage geleverd'

Utrecht - Jan van Zanen, voormalig burgemeester van Utrecht, heeft zondag via een live verbinding vanuit Den Haag tijdens het Utrecht Rainbow Festival in TivoliVredenburg de Annie Brouwer-Korf Prijs 2020 ontvangen. Hij ontving deze prijs vanwege zijn bijdrage aan de acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTI+-gemeenschap in Utrecht. Zichtbaar trots en geëmotioneerd nam Van Zanen de Annie Brouwer-Korf prijs in ontvangst.

Jan van Zanen is de tweede burgemeester die de prijs ontvangt, na Annie Brouwer-Korf zelf die in 2007 de eerste prijs ontving. Het bedrag van €5000 behorende bij de prijs, zal hij in overleg met de jury ten goede laten toekomen aan een organisatie die zich inzet voor de LHBTI+-gemeenschap.

Al sinds 2007 wordt jaarlijks tijdens het Midzomergracht festival in Utrecht de Annie-Brouwer-Korf-prijs uitgereikt aan mensen of organisaties die zich zichtbaar inzetten voor de acceptatie en zichtbaarheid van de roze gemeenschap in Utrecht. In verband met corona moest het festival dit jaar noodgedwongen afgelast worden, maar nu is er een mogelijkheid gevonden om de prijs dit jaar toch uit te reiken tijdens het Utrecht Rainbow Festival in Utrecht. Met van het festival willen de organiserende partijen de stad binden en samenbrengen in deze onzekere tijd met als motto ‘Samen zijn we sterker om te strijden voor gelijkheid’.

Volgens de jury heeft Jan van Zanen een zichtbare bijdrage geleverd door niet alleen aanwezig te zijn op de momenten dat diversiteit gevierd werd, maar ook sprak hij zich herhaaldelijk uit als het ging over discriminatie en geweld jegens de gemeenschap. Gehuld in regenboog-stropdas en bijpassende sokken was hij een voorvechter van diversiteit en inclusiviteit. Een betere bondgenoot kon de Utrechtse LHBTI+-gemeenschap zicht niet wensen.

Vanwege corona was de burgemeester ook niet fysiek aanwezig in Utrecht maar via een live verbinding vanuit Den Haag. Hij werd vergezeld door enkele roze organisaties uit de Hofstad omdat hij na zijn jarenlange werk in Utrecht ook stappen wil zetten om van Den Haag een nog inclusievere stad te maken.

Naast het uitstellen van de uitreiking is ook de procedure aangepast. Vanwege de korte doorlooptijd kon er geen selectie-procedure en keuze uit verschillende initiatieven plaatsvinden. In plaats daarvan besloot de jury in overleg met de Gemeente Utrecht zelf iemand voor te dragen die veel voor de gemeenschap in Utrecht heeft betekend.

Afgelopen juli sloot Jan van Zanen na zes en een half jaar zijn ambtstermijn af als burgemeester van Utrecht en in zijn afscheidstoespraak stak hij de LHBTI+ gemeenschap nog één keer een hart onder de riem. Al sinds zijn aantreden in januari 2014 was hij betrokken met alle inwoners van de stad, ongeacht afkomst of seksuele voorkeur. Zo luisterde hij aandacht naar alle feestelijke initiatieven maar ook de problematiek die er heerste.