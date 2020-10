Eet Mee Video-etentjes bieden verrassende gezelligheid

Utrecht - Eet Mee, het platform van mensen die graag anderen ontmoeten via gezellige etentjes thuis, blijft na veel positieve reacties video-etentjes aanbieden.

“Het wordt allemaal weer wat spannender met de toenemende coronabesmettingen en we blijven meer thuis. Veel mensen verruilen hun bureau op kantoor weer vaker voor de keukentafel thuis, studenten zijn hun studiejaar achter hun laptop begonnen en ook de uitjes in onze vrije tijd worden weer minder. Het is voor iedereen even doorbijten en daarom is het des te belangrijker dat we in contact blijven met elkaar”, stelt Eet Mee.

“Tijdens de lockdown in het voorjaar zijn we bij Eet Mee begonnen met het aanbieden van video-etentjes. Die maken het mogelijk om toch even uit je eigen omgeving te stappen en nieuwe mensen te leren kennen. Je kookt voor jezelf, maar zit toch samen aan tafel – met mensen die door de speciale matchapplicatie van Eet Mee aan jou zijn gematcht.”

De video-etentjes zijn een groot succes en worden door deelnemers gemiddeld met een ‘8’ beoordeeld. Van studenten tot ouderen, van expats tot vluchtelingen, de etentjes trekken een verrassende mix van mensen aan. “Leuk om in deze tijd uit je eigen bubbel te komen en nieuwe mensen te leren kennen op een heel laagdrempelige manier!” aldus een 26-jarige deelnemer. “Je kunt van jouw video-etentje iets bijzonders maken door bijvoorbeeld kaarsjes aan te steken of iets speciaals te koken. Of organiseer een video-etentje tijdens de lunch om even je werkdag te breken.”

Aanmelden voor een video-etentje kan via www.eetmee.nl. “Het enige dat je nodig hebt is een mobiel, tablet of laptop en een Wifi-verbinding. Op basis van jouw profiel maken wij een match op maat. Je krijgt vanzelf een uitnodiging voor een etentje – of je organiseert er zelf eentje. Zou je wel mee willen doen maar lijkt het je zo ingewikkeld? Neem contact met ons op, we helpen je graag met een test.”

‘Mensen samenbrengen door thuis-etentjes.’ Met die gedachte is Stichting Eet Mee in de regio Utrecht opgericht. Zo ontstonden er al meer dan 10.000 matches. Na dit succes krijgt het platform nu landelijk vervolg.