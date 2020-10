Laagdrempelig sporten via Inviplay

Utrecht - Met de slogan ‘Wanneer heb je het veld ingeruild voor de bank’, krijgen Boaz Keurentjes, Paul Keurentjes en Lennert Molema steeds meer mensen weer aan het sporten. “Wij hebben onlangs de website Inviplay gelanceerd. Een gratis dienst waarbij je aangeeft welke sporten je leuk vindt. Zodra iemand in jouw stad iets organiseert, krijg je een uitnodiging om mee te doen”, legt Boaz Keurentjes uit.

Door Roberto Cancian

Het is de digitale variant van je buurjongen die vroeger aan je deur stond om te vragen of je kwam voetballen. “Iedereen kan gratis iets organiseren. De uitnodigingen zorgen voor een hoge opkomst, eventuele kosten kunnen deelnemers vooraf via iDeal betalen”, legt zijn broer Paul uit. Hij geeft vanuit zijn eigen ervaring aan wat de maatschappelijke impact is. “Ik speelde bij een basketbalvereniging tot mijn 20ste jaar. Op het moment dat ik verhuisde voor mijn studie, stopte ik hiermee. Al snel voelde sporten als verplichting in plaats van iets waar ik plezier in had.” Om fit te blijven, kocht hij hardloopschoenen en meldde hij zich later aan bij een sportschool om vervolgens niet te gaan. “Op een dag werd ik door iemand uit mijn straat gevraagd om te komen voetballen. Buurtgenoten huurden een gymzaal en zo werden er iedere dinsdag teams gemaakt en gespeeld.”

De gezelligheid, de sociale contacten en het ongedwongen karakter, zorgde ervoor dat hij het sporten weer leuk begon te vinden. “Veertien jaar later bestaat deze voetbalgroep nog steeds. Een groep bestaande uit vier nationaliteiten, verschillende opleidingsniveaus en achtergronden. Een hechte vriendengroep nu”, geeft Paul Keurentjes aan.Twee jaar terug, toen hij een basketbalgroep wilde opzetten en dit best lastig bleek, wist hij dat het tijd werd om in actie te komen. Afgelopen juli stapten Paul, Boaz en Lennert fulltime in Inviplay om vol voor hun passie te gaan. Bedrijven zien de meerwaarde van Inviplay dat voor meer sociaal contact en beweging zorgt. “Univé gaf het duwtje in de rug dat nodig was om van de grond te komen.”

Het afgelopen jaar werd getest met de formule, het zorgde voor geweldige resultaten. “Bestaande sportgroepen vonden nieuwe spelers en er ontstonden nieuwe sportgroepjes.” Sinds twee weken is een promofilmpje te zien, “Dan krijg je spontaan zin om te sporten. Wij werken verder aan de website en een app om sport zo leuk mogelijk te maken”, zegt Lennert. “Sommige groepen vinden het leuk om uitslagen bij te houden. Ook kunnen groepen en teams aangemaakt worden waardoor je een klassement kan bijhouden. Maarten van Ooijen (wethouder sport): “Geweldig om te zien dat in Utrecht geïnteresseerden ook op een laagdrempelige manier kennismaken met verenigingen, die hun trainingen openstellen via de website. Een welkom initiatief voor onze sportieve stad Utrecht.”

Sport je al op deze manier en ben je als groep op zoek naar nieuwe spelers of wil je beginnen met een sport? Meld je dan gratis aan via www.inviplay.nl