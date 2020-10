Utrecht - Het Volksbuurtmuseum aan de Waterstraat 27 presenteert tot en met 19 januari 2021 een indrukwekkende tentoonstelling over de levens van een aantal bijzondere inwoners uit Rivierenwijk.

De tentoonstelling Mag ik binnenkomen? maakt onderdeel uit van het grote interviewproject Lessen voor de toekomst, waarbij het Volksbuurtmuseum zo’n honderd bewoners uit verschillende Utrechtse wijken interviewt over hun leven, hun werk en hun wijk. Hoe kijken ze daar naar en welke ideeën willen ze meegeven aan (jonge) mensen voor de toekomst?

De tentoonstelling is een samenwerking met fotograaf/beeldend kunstenaar Saskia Janssen. In 2011 begon zij met het fotograferen van Gerard, voddenboer van beroep. Geïntrigeerd door zijn manier van leven, besloot zij hem in zijn dagelijks leven te volgen met haar camera. Als vanzelf vertelde hij haar zijn verhaal. Na Gerard volgden Antoinette, Bep en Cor, Ruurd, Anneke en Fia. Opvallende mensen uit Rivierenwijk die iets te vertellen hebben. Hoewel zij op het eerste gezicht heel anders lijken, zijn hun verhalen herkenbaar en bieden zij reflectie op ons eigen leven, waarbij thema’s als kwetsbaarheid, onvermogen, eenzaamheid, kracht en overleven aan bod komen.

“In de tentoonstelling zijn de portretten te zien en kun je digitaal door de persoonlijke foto verhalen bladeren. Via deze intieme en persoonlijke documenten stap je het leven binnen van bijzondere mensen met levensverhalen die gezien en gehoord mogen worden.”