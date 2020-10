Crowdfunding voor nieuw Vogelnest

Utrecht/Bunnik - Het Vogelnest, speellocatie voor schoolreisjes voor kleuters uit Utrecht en Bunnik, heeft dringend geld nodig. Totaal zo’n drie ton om het clubhuis, dat de tand des tijds slecht heeft doorstaan, te renoveren zodat het voldoet aan de moderne eisen. Een substantieel deel van het benodigde bedrag heeft Het Vogelnest al bijeen gesprokkeld, maar er is nog een gat van zo’n 30 mille. Daarom is een crowdfunding gestart.

Door Jan van Stipriaan Luïscius

De 270.000 euro komt voor een deel van de gemeente Utrecht (50.000 euro), Het Vogelnest bezit daarnaast nog, een eigen vermogen van 60.000 euro, terwijl ook is aangeklopt bij goede doelenstichtingen (zoals het Prins Bernhard Fonds), bij bedrijven en scholen. “Veel bedrijven hebben last van de coronacrisis’’, licht bestuurslid Judith van der Lee toe. Zij en haar andere drie bestuursleden – allen onbetaalde krachten – zijn al een aanzienlijke tijd actief om de noodzakelijk financiën op orde te krijgen, zodat de renovatiewerkzaamheden kunnen beginnen.

Jaarlijks bezoeken 4.000 kinderen in de kleuterleeftijd Het Vogelnest in Bunnik. De kinderen kunnen hun ei kwijt op de klim- en klauterhuizen, bomen, wippen, de glijbaan en in de zandbak. Maar ook met losse speelmaterialen, zoals karren, fietsjes, scheppen, takken en stro vermaken ze zich prima. De speelweide is omringd door een afrastering. Er is ook een clubgebouw, dat na 50 jaar dienst te hebben gedaan, nodig gerenoveerd moet worden. Judith: ‘’Het gebouw voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Een heleboel is aftands, we hebben nauwelijks warmwatervoorziening en een zeer eenvoudige keuken. Echt, alles is versleten en viezig. De puien zijn zo verrot, dat er allerlei ongedierte door de kieren naar binnen komt.’’

In december starten de eerste bouwperikelen, zo verwacht Van der Lee. Dat is een ideale periode, aangezien Het Vogelnest dan niet gebruikt wordt. “Ik hoop dat we ná de renovatie op alle schooldagen en dus ook in de winter open kunnen blijven.’’ De gemeente Utrecht is een halve eeuw geleden begonnen met Het Vogelnest. Nadat gemeenten – jaren geleden - zich terugtrokken uit de besturen van het openbaar onderwijs, had dat ook consequenties voor Het Vogelnest, dat daardoor geprivatiseerd moest worden. De gemeente heeft er nu dus geen enkele bemoeienis meer mee.

“Wij zijn nu als stichting de eigenaren. Het Vogelnest heeft geen winstsoogmerk.’’ Wél bestaat er een klein potje, dat wordt ingezet voor bijvoorbeeld het opknappen van spullen. Steeds meer kinderen groeien op in een stedelijke omgeving en het grootste deel van hun tijd brengen zij binnen door. “Kinderen komen nauwelijks meer in de natuur. Hun huizen missen over het algemeen een groene omgeving. Het besef van de herkomst van het voedsel is geminderd. Melk `komt’ uit een pak in plaats van uit een koe. Wij vinden het belangrijk dat dat kinderen weer meer in contact komen met de natuur.’’