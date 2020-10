Werkspoorfabriek genomineerd voor Beste Gebouw 2020

Utrecht - De Werkspoorfabriek in Utrecht heeft een dubbele nominatie gekregen voor het beste gebouw en het beste kantoorgebouw van 2020. Vorig jaar werd de oude fabriek helemaal verbouwd en omgevormd met een innovatief en circulair bouwsysteem van de Utrechtse bureaus Respace en Sustainer Homes. Om dit te vieren zijn er in november rondleidingen door de Werkspoorfabriek voor iedereen met een passie voor architectuur en innovatie.

De lege 175 meter lange hal werd in een paar maanden tijd op duurzame wijze getransformeerd. En geeft nu plaats aan 50 innovatieve creatieve ondernemingen en een grote bierbrouwerij. De combinatie van het behoud van het industriële karakter en de nieuwe ruimtelijke inrichting wordt geprezen in beide nominaties. Op 22 en 28 oktober worden de winnaars van beide prijzen bekend gemaakt door de jury’s.

Om het tekort aan vastgoed in Nederland aan te pakken ontwikkelde Utrechts architectenbureau Sustainer Homes het bouwsysteem Respace. Er is op dit moment in heel Nederland vraag naar bijna 40 miljoen vierkante meter woonruimte en alleen al in Amsterdam naar een half miljoen vierkante meter kantoorruimte. Terwijl er 30 miljoen vierkante meter vastgoed leeg staat. Met het bouwsysteem van Respace kan een groot gedeelte van het leegstaande vastgoed omgebouwd worden tot bruikbare woon- of werkruimte. De Werkspoorfabriek is daar een voorbeeld van.

CEO van Sustainer Homes, Gert van Vugt: “De treurige gipsen wandjes die we kennen uit kantoren zijn echt niet meer nodig. Met dit systeem krijg je daarvoor in de plaats duurzaamheid en circulariteit terug. Dit gebouw voelt niet als een kantoor, maar als een dorp in de stad waar je elkaar kent en tegenkomt. Het heeft het Werkspoorkwartier helpen te transformeren naar een ‘place to be’ in Utrecht.”

Via respace.nl/rondleiding schrijf je je in voor een van de rondleidingen op 4, 11 of 18 november van 14.00 tot 15.00 uur. Met oog op de coronamaatregelen is er plaats voor maximaal 15 deelnemers per dag.

Respace is ontstaan uit Sustainer Homes en biedt een modulair, houtskeletbouw-systeem voor transformatie van vastgoed. Het zorgt ervoor dat gebouwen hun karakter behouden en tegelijkertijd flexibel in gebruik worden gemaakt. Door het gebruik van parametrisch ontwerpen en een geautomatiseerd productieproces is het snel te realiseren en minder kostbaar dan reguliere bouwmethoden.