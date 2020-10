Hulp voor kleine culturele instellingen

Het Werftheater in betere tijden. Op het moment is er plaats voor slechts dertig bezoekers. Foto: Charlie Feld

Utrecht - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht stelt van 26 oktober tot en met 6 november de tijdelijke corona-investeringsregeling opnieuw open. Kleinere culturele instellingen kunnen een bijdrage van maximaal 2.500 euro aanvragen. Het geld dient geïnvesteerd te worden in de herinrichting van de locatie, aankopen die passen binnen de overheidsrichtlijnen en andere coronagerelateerde kosten.

Door Bert Nijenhuis

- Yvonne Groeneveld - theatermaker, zakelijk en artistiek leider bij het Utrechtse Werftheater - zegt zeker een beroep op de regeling te gaan doen. “Tot nu toe hebben we een eenmalige bijdrage ontvangen uit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Van de gemeente krijgen we als gebruikelijk een toelage ter ondersteuning van de publiciteitskosten. Waar we zeer content mee zijn, want alle beetjes helpen.”

Groeneveld ervaart de coronacrisis als een zware kar die door de modder getrokken moet worden. “We hebben de handen vol aan het constant treffen van maatregelen; de aanvangstijden, reserveringen, bezoekers. We doen er uiteraard alles aan de mensen veilig volgens de coronaregels te ontvangen. Een volgende lockdown zou voor ons de genadeklap kunnen betekenen. Omdat de kosten gewoon doorlopen en er geen inkomsten tegenover staan. Maar we houden het hoofd koel en blijven hopen op betere tijden.”

Directeur Lysette Jansen weet nog niet of ze voor het Volksbuurtmuseum in Utrecht een beroep gaat doen op de regeling van het Prins Bernhard Cultuurfonds. “Er is ook de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor de overbruggingsregeling van de provincie Utrecht. We onderzoeken nu wat ons het beste past. De bedragen zijn niet heel hoog, maar als kleine organisatie zijn we er zeker mee geholpen. Bijvoorbeeld bij het aanschaffen van desinfectiemiddelen, of om activiteiten online beter zichtbaar te maken.”

Bij het Milieucentrum Utrecht (MCU) is al besloten wel een aanvraag in te dienen. “Wij willen investeren in het ventilatiesysteem om het binnenklimaat in de vergaderruimtes te verbeteren”, vertelt bestuursvoorzitter Jos Kloppenborg. “Ook willen we meer digitale voorlichting via onze website en webinars gaan faciliteren.”

BAK, platform voor hedendaagse kunst in Utrecht, zal geen aanvraag indienen. “Deze regeling is voor kleinere instellingen die geen aanspraak maken op steunmaatregelen van de overheid en daarom niet op BAK van toepassing”, verklaart Olga Leonhard (communicatie). “Deze instellingen zijn erg belangrijk voor de culturele infrastructuur, dus we juichen de regeling zeker toe. Zelf steunen we kleinere organisaties door ons pand beschikbaar te stellen en opdrachten uit te besteden.”