Studentencomplex ‘Sequoia’ officieel geopend

Utrecht - Sequoia, het nieuwste studentencomplex van de SSH, is inmiddels door alle 318 bewoners bewoond en is donderdag officieel geopend. Het is de eerste woontoren op gebiedsontwikkeling ‘De Kwekerij’ waar in totaal 840 woningen voor studenten en starters worden gerealiseerd.

Na speeches van wethouder Kees Diepeveen, directeur Vastbouw Wim Lensink en directeur-bestuurder van de SSH Rob Donninger was er een pubquiz waar ook de bewoners fanatiek aan meededen. Het gebouw werd aansluitend officieel geopend door een heuse flowerBomb waarbij Kees Diepenveen en Rob Donninger tegen elkaar fietsten tot er genoeg energie vrijkwam om de bloemblaadjes de lucht in te schieten.

In het kenmerkende bakstenen gebouw zijn de 318 studio’s verspreid over 16 verdiepingen. Alle studio’s hebben een oppervlakte van 21m2 met een eigen badkamer en keukenblok. Hierbij vormen tien studio’s samen één eenheid met een gezamenlijke woonkamer met open keuken. Deze woonkamers zijn door de bewoners al gezellig ingericht en worden gebruikt voor bijvoorbeeld filmavonden, huisetentjes en als gemeenschappelijke woonkamer. Op de begane grond is er een wasruimte, een mooi ingerichte studiegelegenheid en koffiebar ‘Mams’.

Op elke etage van Sequoia woont een jongere uit het project “Goeie Buur”. Hier worden gemotiveerde jongeren uit maatschappelijke zorginstellingen geholpen naar meer zelfstandigheid. De jongere wordt gematcht met een maatje, een student die het leuk vindt om de jongere verder te helpen. Hij of zij heeft een aantal uur per week contact met de jongere. De studenten en de jongeren trekken met elkaar op, ontmoeten elkaar, wisselen ervaringen uit en weten elkaar te vinden. Naast het contact met de goeie buur blijft de jongere ook in contact met de zorginstelling. Daarnaast is één eenheid met tien studio’s gereserveerd voor IntoLife. Hier wonen studenten met een eetstoornis onder begeleiding.