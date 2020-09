Bouw Ontdekhal in Utrecht van start

Utrecht - Onder toeziend oog van vertegenwoordigers uit Onderwijs, Overheid en Bedrijfsleven heeft wethouder Kees Diepeveen donderdag het officiële startsein gegeven voor de bouw van De Ontdekhal in Utrecht.

Het voormalige tuincentrum De Minstroom in Overvecht wordt omgebouwd naar een leerzame en inspirerende speel-werkplaats. Technici en studenten gaan daar hun passie voor techniek, creativiteit en innovatie delen met kinderen en jongeren. Voor realisatie en exploitatie van De Ontdekhal is door een tiental technische bedrijven en onderwijsorganisaties een stichting opgericht. Stichting TEC Utrecht staat voor de opgave om de hedendaagse mismatch op de arbeidsmarkt in de techniek te verkleinen en de instroom van technisch geschoold personeel te vergroten. In heel Utrecht, en in het bijzonder voor Overvecht.

Veertig basisschoolklassen uit de stad zijn al actief met het zogenaamde ‘Uitvindersprogramma’, waar kinderen binnen een aantrekkelijke context zelf onderzoeken, ontwerpen, bouwen en hun uitvindingen presenteren. Zij kunnen hun ‘techniekavonturen’ straks aanvullen met een uitvindersexcursie in De Ontdekhal. In het Voortgezet Onderwijs zijn scholieren onder de noemer ‘Invented by All’ van start gegaan met uitdagende opdrachten van partnerbedrijven van TEC Utrecht: BAM, Portaal, Eneco en Heijmans.

Tijdens de startbijeenkomst onthulde wethouder Kees Diepeveen het bouwbord van De Ontdekhal. Bob Scherrenberg (Overvecht Vastgoed) en Albert Hutschemaekers (Voorzitter Stichting TEC Utrecht) tekenden de huurovereenkomst voor het pand. Daarna werd het inhoudelijk programma en concept toegelicht door Hugo Vrijdag, mede-oprichter van De Ontdekfabriek in Eindhoven en De Uitvindfabriek in Breda.

“Met de komst van De Ontdekhal krijgen kinderen en jongeren een doorkijk naar de mooie kansen die er liggen in de bouw- en technieksector voor een goede toekomst op de arbeidsmarkt. Gezien het enthousiasme van de projectpartners gaat dat vast en zeker lukken.”

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en een bijdrage van de gemeente Utrecht.