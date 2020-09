Leerlingen van SBO Sint Maarten ook op de fiets

Utrecht - Leren fietsen is vallen en opstaan. Dat hebben de leerlingen van de SBO Sint Maarten in Overvecht vrijdag aan den lijve ondervonden. De Fietsmeesters gaven daar de eerste fietsles aan enthousiaste leerlingen.

De gemeente Utrecht heeft de Fietsmeesters gevraagd om dit project uit te voeren en zoveel mogelijk kinderen de vaardigheden en het vertrouwen te geven veilig aan het verkeer deel te nemen. Het aantal aanmeldingen was groter dan verwacht en dus is het aantal leerlingen dat nu deelneemt twee keer zo groot. In tien weken worden de leerlingen klaargestoomd om zelfstandig naar school te fietsen. In de eerste les lieten de Fietsmeesters al zien dat met individuele aandacht en veel enthousiasme iedereen met plezier leert fietsen.

Twintig leerlingen, van 5 tot 11 jaar zullen tien weken lang fietslessen volgen op het schoolplein van SBO Sint Maarten in Overvecht. Dondermiddag werden ze in twee groepen uit de klas gehaald om te starten met hun eerste fietsles. ´Dat de leerlingen dat in het begin best spannend vinden, begrijpen wij heel goed´, aldus Jelle Bakker, projectmedewerker van de Fietsmeesters. ‘Als de leerlingen je een beetje kennen, voelen ze zich al snel op hun gemak en zie je dat ze er nog meer plezier in krijgen’.

Oorspronkelijk zou er ruimte zijn voor tien kinderen, maar vanwege het grote aantal aanmeldingen is besloten om ook een tweede groep te laten starten. Boven alle verwachting zat deze groep ook binnen de kortste keren vol. De ouders en leerlingen van de Sint Maarten grijpen de kans met beide handen aan. Daar is de directeur van de school, Michelle Hess, ontzetten blij mee: “De leerlingen worden veelal met de auto naar school gebracht of komen met leerlingenvervoer. Als school zijn we al langere tijd bezig om de leerlingen en ouders te motiveren om met de fiets te komen. We vinden het belangrijk om leerlingen te stimuleren om gezond te leven, en daarbij hoort beweging. Ik ben ontzettend blij om te zien dat er zoveel leerlingen mee doen en ik hoop we op deze manier leerlingen en ouders kunnen motiveren om op de fiets naar school te komen”.

Aan de leerlingen zal het in ieder geval niet liggen. Nadat de eerste zenuwen weg zijn, voeren de leerlingen de opdrachten van de Fietsmeesters vol enthousiasme uit. De leerlingen leren remmen tijdens een spelletje ‘Annemaria Koekoek’ en een rechte lijn fietsen door een pylon op de bagagedrager te balanceren. Jelle: ‘Door de kinderen spelenderwijs fietsvaardigheden aan te leren, pikken ze het niet alleen veel sneller op, ze hebben ook veel meer plezier in het fietsen’. Dat sommige leerlingen soms vallen hoort erbij. Zoals gezegd: leren fietsen gaat met vallen en opstaan.

De Fietsmeesters bieden de ouders van de leerlingen van SBO Sint Maarten ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij de fietslessen voor volwassenen. Deze fietslessen vinden plaats op elf locaties, verspreid over de wijken van Utrecht. Sommige kinderen zijn nog te jong om alleen naar school te fietsen. Het is daarom heel belangrijk dat de ouders er vertrouwen in hebben dat hun kind op de fiets naar school gaat. Dat kan in een drukke wijk als Overvecht nogal een uitdaging opleveren. Jelle: ‘Tijdens de fietslessen voor volwassenen willen we de ouders vertrouwen geven in hun eigen fietsvaardigheden en verkeersinzicht en oefenen we extra op het fietsen met een kind’.