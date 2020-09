Geen zwerfvuil en hondenpoep, maar fleurige tuinen

De Waalstraat in Utrecht is drie tuinen rijker door 'Zet Utrecht in Bloei!'. Foto: Utrecht Natuurlijk

Utrecht - De Waalstraat in Utrecht is drie tuinen rijker. Bewoners legden afgelopen week deze aan in de ‘boomspiegels’ in hun straat. Zo’n boomspiegel is de ruimte rond de voet van een boom. Met het aanleggen van de tuinen werd de aftrap gegeven van de campagne ‘Zet Utrecht in Bloei!’.

De campagne is een initiatief van Utrecht Natuurlijk en Stichting Guerrilla Gardeners in samenwerking met de Gemeente Utrecht. Voor bewoners van Utrecht wordt het makkelijk gemaakt een boomspiegel aan te leggen: zo zijn er gratis boomspiegelzaadjes en planten voor een fleurige boomspiegel.

Bijna iedere straat in Utrecht heeft een stoep met daarin een rij bomen. De grond rond die bomen is de boomspiegel. Deze is soms door bewoners beplant en tot een tuintje gemaakt. Maar minstens even vaak nog is de grond kaal, en in een slecht geval ligt er zwerfvuil en hondenpoep. Dat kan anders! Daarom is er tot eind oktober ‘Zet Utrecht in Bloei!’. Deze campagne helpt bewoners van de stad om tuinen in boomspiegels aan te leggen.

Afgelopen week was met de aanleg van drie boomspiegeltuinen in de Waalstraat in Rivierenwijk de kick off van de campagne. De bewoners Janette, Abel, Nynke en Batul hebben al lange tijd de wens om de stenige boomspiegels om te toveren in een groene oase. Janette Brouwer: “Sommige plekken in Rivierenwijk kunnen wel wat opgefleurd worden. Zo ook deze plek. En aangezien ik hier vlakbij woon, werd ik enthousiast om mee te doen, want zo kan ook ik ervan genieten. En ik vind het superleuk om dit samen met buren te doen.”

Wethouder Kees Diepeveen legde een tegel ‘beheerd door bewoners’ aan om de adoptie van de boomspiegels officieel te maken. Hij waardeert het initiatief: “Hier begint ‘Zet Utrecht in Bloei’, laat het als een lopend vuurtje door de stad gaan”. Brouwer is opgetogen: “Ik verwacht dat het mooi gaat groeien en bloeien. En dat we als buurtgenoten elkaar nu groeten of wellicht samen aan de boomspiegels werken - voorheen kende ik twee mensen die nu helpen bij de aanleg nog niet. De beplante boomspiegels verbinden buurtgenoten en dat vind ik mooie.”

De campagne ‘Zet Utrecht in Bloei’ loopt tot eind oktober. Inwoners van Utrecht kunnen via zetutrechtinbloei.nl gratis zaadjes voor een boomspiegel aanvragen. Hebben ze een boomspiegel op het oog, dan kunnen ze op zetutrechtinbloei.nl testen of deze geschikt is voor een tuin. Na officiële adoptie van de boomspiegel kunnen ze bij de stadsboerderijen van Utrecht Natuurlijk gratis geschikte planten ophalen.