StraatReünie bij Museum van Zuilen

Utrecht - Het Museum van Zuilen houdt vrijwel iedere eerste zondag van de maand een StraatReünie. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn de huidige en voormalige bewoners uit de Galvanistraat extra welkom in het museum aan de Schaverijstraat 13. “Wie niet in deze straat woont of woonde maar toch geïnteresseerd is, mag ook komen.”

“In verband met corona delen we de StraatReünie op in twee sessies. De eerste sessie is van 13.00 tot 15.00 uur. We heten u welkom met een drankje, en om ongeveer 13.30 uur houden we een kleine lezing met alle wetenswaardigheden over de Galvanistraat, met aansluitend wat verhalen over markante stukken uit de collectie. Dit herhalen we van 15.00 tot 17.00 uur, en de lezing is dan om 15.30 uur.”

Opmerkelijk is dat er heel wat van de toenmalige ondernemers zijn, die ooit begonnen in de Galvanistraat, later verhuisden naar de Amsterdamsestraatweg.

Zo is de heer Ooijevaar een drogist die de oudere inwoners nog wel kennen als de voorganger van drogisterij ‘De Kamil’. De heer Ooijevaar begon in 1926 in de Galvanistraat.

Ook slager Wuis begon op een hoek in de Galvanistraat met een paardenslagerij maar verplaatst zijn nering naar de Amsterdamsestraatweg, waar hij al voor de Tweede Wereldoorlog het bedrijf voortzet als ‘Kalfs-, Varkens- en Rund-, Lams- en Paardenslagerij’. Meer informatie is te vinden op de website: www.museumvanzuilen.nl.