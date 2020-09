Tweede editie Human Hub met Stine Jensen

Utrecht - Stine Jensen blikt dinsdag 6 oktober van 19.00 tot 20.30 uur terug op haar filosofieprogramma Dus ik volg in Bibliotheek Neude in Utrecht. Ze gaat in gesprek met Vlaams hoogleraar sociale wetenschappen Filip Boen en schrijver, journalist en filosoof Babah Tarawally over het fenomeen ‘fan zijn’ en het effect van de groep.

Aan de hand van fragmenten uit Dus ik volg praten zij over de behoefte om ergens bij te willen horen en stellen zij de vraag: wat zijn de gevolgen van het volgen? Bibliotheek Utrecht en Human houden iedere eerste dinsdagavond van de maand Human Hub: een interactief programma naar aanleiding van een televisie- radio- of online programma.

Deze interactieve avond biedt verdieping bij mediaprogramma’s die raken aan filosofie en levensbeschouwing en sociaal maatschappelijke thema’s waaronder actief burgerschap, klimaat, en media en macht. “Ontmoet de programmamakers van Human en ga in gesprek over urgente maatschappelijke thema’s die Human met zijn programma’s agendeert.” Kaarten: 10 euro (5 euro voor leden van Bibliotheek Utrecht en vrienden van Human) via bibliotheekutrecht.nl/agenda en human.nl/humanhub.