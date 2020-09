'Utrechters: denk mee over naam'

Utrecht - Stuk voor stuk Utrechtse sporticonen, maar samen nóg sterker. FC Utrecht, SV Kampong, Hellas, UZSC en VV Utrecht verenigen de krachten in de Sportcampus. Een sportcampus die past bij de ambities van de clubs en de stad. Maar een naam voor de plek die Nederland gaat laten zien wat een prachtige plek Utrecht heeft om te sporten, recreëren en wonen is er nog niet. De clubs hebben daarvoor de hulp ingeroepen voor inwoners uit Utrecht.

Met de missie ‘Helping athletes to perform better’ gaan de Utrechtse (top)sportclubs samenwerken op de Sportcampus. “De Sportcampus stelt alles in het werk om atleten maximaal te kunnen laten presteren. Een concentratie van kwalitatieve voorzieningen. Of het nu gaat om onderwijs, voeding, training, huisvesting, sponsoring of faciliteiten: alles wordt gedefinieerd vanuit deze missie”, aldus de clubs.

“De Sportcampus geeft Utrecht in het algemeen en Utrecht Oost in het bijzonder een geweldige boost. Het wordt een plek om trots op te zijn. Een plek voor Utrechters. En daarom vragen we jullie, Utrechters, om mee te denken over de naam van die plek. Van Utrechters, voor Utrechters.”

“In Utrecht Oost, waar FC Utrecht onderdeel van is, zijn maar liefst zes clubs die op het hoogste niveau uitkomen in hun discipline. We kunnen dan ook enorm veel leren van elkaar én elkaar versterken,” aldus Thijs van Es, Algemeen Directeur van FC Utrecht, namens de samenwerkende clubs.

“De clubs hebben natuurlijk in het verleden al diverse keren samengewerkt, om de samenwerking nu te kunnen onderstrepen door middel van de Sportcampus is een win-winsituatie voor alle clubs. De kennis, kunde, faciliteiten en het netwerk van alle clubs zijn een meerwaarde voor de samenwerking. De Sportcampus geeft een geweldige boost voor de stad en voor Utrecht Oost in het bijzonder. Het wordt een plek om trots op te zijn, voor Utrechters. Daarom hoop ik dat iedereen mee gaat helpen door een naam te verzinnen voor deze plek.”

Via de website van de Sportcampus, www.sportcampusutrecht.nl, kan tot en met zondag 4 oktober een naam ingezonden worden voor de plek in Utrecht waar dromen werkelijkheid worden. Vanaf maandag 5 oktober kan er vervolgens gestemd worden op de 20 beste namen en uit de namen met de meeste stemmen kiest een vakjury vervolgens de beste naam. De winnaar van de verkiezing en dus de naam van de Sportcampus wordt op woensdag 14 oktober bekendgemaakt.