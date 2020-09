Ons doel: gezonde gemengde scholen

Utrecht - Met enorme voldoening kijkt Jan van der Klis terug op zijn tijd bij de KSU. Niettemin kan hij het met terugwerkende kracht nog altijd vervelend vinden dat hij er niet in is geslaagd om één grote stichting voor alle katholieke scholen in Utrecht te realiseren. ‘’We hebben veel gesprekken gevoerd, ver gekomen, maar het is helaas nooit gelukt.’’

Door Jan van Stipriaan Luïscius

Voor de rest kijkt de scheidend voorzitter van het College van Bestuur van de Katholieke Scholenstichting Utrecht Van der Klis tevreden terug op zijn tijd daar. ‘’De KSU is enorm gegroeid met totaal 7500 kinderen op 25 scholen en dertig locaties. En 750 mensen in dienst.’’

Verwonderlijk is het niet dat de scheidend voorzitter als jonge jongen in het onderwijs terecht kwam. ‘’Ik werd enthousiast gemaakt door een leerkracht van mijn lagere school. Later, op de Rehobothschool, had ik dezelfde gedachten.’’ In hetzelfde gebouw zat ook de Pabo. ‘’Kon dus zo doorstromen.’’

Van der Klis heeft enkele jaren voor de klas gestaan in Wageningen en werd daar directeur op zijn 26ste . Ook op de Utrechtse Breukelaarschool (Damstraat) en de Da Costaschool (Brederoplein) onderwees hij. Deed MO-studie Staatsinrichting. Plan: lesgeven in het vo. Echter de functie van directeur van een basisschool beviel hem zo goed, dat hij leidinggevende werd op de Mauritsschool in Nieuwegein. Hij kwam ook te werken voor de schoolbegeleidingsdienst. ‘’Een van de eerste opdrachtgevers: de KSU.’’ De kiem was gelegd.

‘’Ik vond het een zware en verantwoordelijke baan. En het is lonely at the top.’’ Zwaar is het ook, omdat je soms rigoureuze beslissingen moet nemen. Zoals het sluiten van een buurtschool in de Sterrenwijk, wegens terugloop van het aantal leerlingen.

Mondige ouders, de KSU-scholen lopen daar ook tegenaan. ‘’Tuurlijk hebben wij er ook mee te maken. Mensen wéten meer. Je ziet ook dat de beter opgeleide ouder zijn kind niet op een zwarte school wil.’’ Want zwarte scholen zijn minder? ‘’Nee, net zo goed als witte scholen. Ons streven: gezonde gemengde scholen. Daar doen wij alles aan, maar dat lukt niet altijd.’’

Als jongeman zwierf Van der Klis vier maanden door Indonesië. Het land dat hij nu een warm hart toedraagt. Toen Zuidoost-Azië in 2004 door een tsunami getroffen werd, initieerde de KSU-baas een actie voor Atjeh. Samen met de toenmalige minister van onderwijs Maria van der Hoeven reisde hij naar het getroffen gebied.

‘’Wat ik daar zag was verbijsterend. Wij als KSU hebben daar met zo’n 100 leerkrachten kénnis gebracht. Leerkrachten verbleven er een week of vier; anderen zelfs drie maanden. Zes jaar waren we erbij betrokken. Een hoogtepunt in mijn KSU-tijd.’’ Van der Klis sluit niet uit dat hij er nog een keertje teruggaat. Verdere plannen? ‘’Ik heb nog een dochter van negen, ik zal meer huisman worden. Hoop snel opa te worden. De eerste drie maanden wil ik niets gaan doen. Daarna zien we wel. Niks móet hè.’’