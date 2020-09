Thema Kinderboekenweek: En toen?

Utrecht - Tal van activiteiten vinden plaats tijdens de Kinderboekenweek, van 30 september tot en met 11 oktober. Dit jaar is het thema En toen? Ridder van Kooten en Anne Appelo verzorgden de feestelijke landelijke opening vandaag om 10.00 uur, vanuit Bibliotheek Neude. Die was live te volgen vanuit alle scholen.

In de Bibliotheek Utrecht wordt zeventig keer voorgelezen, er zijn workshops, een speurtocht, een Sprookjesparade en een Tijdgala. Vips, wethouders, wijkagent, meesters, juffen en kinderen lezen voor. Niks fijner dan een goed, spannend of zielig verhaal. En al helemaal als iemand het je voorleest. Tijdens de Kinderboekenweek kun je tien dagen lang, zeven dagen per week op verschillende bieblocaties luisteren naar heel veel voorlezers. Bekende Nederlanders en Utrechters, wethouders, de wijkagent, juffen, meesters en kinderen van vele scholen en meer. Of kies voor voorlezen met daarna een workshop van het Centraal Museum of het Universiteitsmuseum. In zeven bibliotheken, dagelijks van 15.30 toto 16.00 uur. Gratis, soms is reserveren nodig. Kijk voor alle voorlezers op bibliotheekutrecht.nl/kinderboekenweek.Let op: vanwege de verbouwing van Bibliotheek Overvecht kun je op andere plekken in Overvecht luisteren naar mooie verhalen.

In het Centraal Museum kun je in de tentoonstelling ‘De Ommuurde Stad’meer leren over Utrecht in de Middeleeuwen. Ringen tellen, tanden meten. Hoe oud ben jij? En hoe weet je dat eigenlijk? Waarschijnlijk heb je dat een keer aan je ouders gevraagd en wisten zij het. Maar dieren en planten kunnen niet praten, en dus ook niks vragen. Hoe kom je er dan achter hoe oud zij zijn? Kom je mee ringen tellen en tanden meten? Voor 7 tot 12 jaar, gratis, wel reserveren.

Ben je gek op speuren, dubben, denken, doen en codes kraken? Kom dan met jouw team van maximaal vier personen op 3 oktober naar de Bibliotheek Neude. Tussen meer dan duizend boeken ga je op zoek naar de code om professor Eloi terug te halen naar het nu. Hij is blijven steken in het verleden in zijn zelfgemaakte tijdmachine en heeft jouw hulp nodig. Kraak de code en help hem weer terug te komen. Bedacht door het Universiteitsmuseum en de Bibliotheek Utrecht. Zaterdag 3 oktober elk half uur tussen 15.00 en 19.30 uur. Reserveren.

Er was eens … lang lang geleden ... in een land hier ver vandaan … Wie kent ze niet? De zinnen waarmee sprookjes je naar verre oorden en tijden brengen. Tijdens de Sprookjesparade ga je op reis door de bieb. Onderweg kom je veel verhalen tegen! Je begint met de theatervoorstelling ‘Aladdin’ door Koekla. Dan ga je op sprookjestocht, en onderweg verzamel je figuren op je kaart en maak je een toverstok waarmee je de prinses wakker kunt maken. In samenwerking met de Utrechtse Kinderboekwinkel. Bibliotheek Neude, zondag 4 oktober 10.15 tot 11.45 uur of 11.30 tot 13.00 uur. Voor 4-6 jaar, reserveren, € 15 / € 7,50 bibliotheekleden en met U-pas.

Kom binnen over de rode loper voor een feestelijke avond met theater en workshops. Verkleed je als ridder, mummie of ander personage uit vroegere tijden of trek je feestelijkste outfit aan. Ga naar de swingende theatervoorstelling ‘Yah Maashi Mon’, gebaseerd op Dummie de Mummie-boeken van Tosca Menten. Daarna neem je de route door de Steentijd, Griekse tijd, Romeinse tijd of de Middeleeuwen. Onderweg volg je leuke workshops en ontmoet je kinderboekenweekschrijver Arend van Dam. En aan het eind nog een spetterende disco! Bibliotheek Neude, zaterdag 10 oktober 19.00- 21. 15 uur. Voor 7-12 jaar, reserveren € 15/ € 7,50 voor bibliotheekleden en met U-pas.

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 ga je terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen van boeken!

Meer informatie, het volledige programma en de kaartverkoop vind je op bibliotheekutrecht.nl/kinderboekenweek.