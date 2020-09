Studie op afstand en weinig uitgaan

Utrecht - Online colleges, weinig contact met medestudenten, geen wilde feesten. Voor de meeste eerstejaarsstudenten is het niet het studiejaar geworden, waar ze vooraf op hoopten. Vier eerstejaars vertellen over hun eerste maand in Utrecht, de invloed van corona en hun verwachtingen.

Door Bert Nijenhuis

De studie Liberal Arts & Sciences bracht Marla van Randwijk (19) naar de Domstad. “Al heb ik op het moment niet eens het idee dat ik aan een universiteit studeer. Het voelt erg afstandelijk en je moet alles - zowel op sociaal als universitair gebied - zelf regelen. Ik snap het belang van de coronamaatregelen, maar frustrerend is het soms wel. Ik kijk uit naar de mogelijkheden die het studentenleven nog gaat bieden. Hopelijk kunnen we snel weer nieuwe mensen ontmoeten. Ik ben erg blij dat ik lid ben geworden van een studentensportvereniging. Samen sporten is nu een van de weinige manieren om mensen te ontmoeten.”

Dat wordt beaamd door Chaja Plochg (17), student Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O). “Het verrast me hoe verenigingen hun best doen om binnen de regels allerlei leuke activiteiten te organiseren. Roeivereniging Orca doet er alles aan om mij me thuis te laten voelen. Buiten de verenigingen om is het moeilijker om mensen te ontmoeten. Doordat je wordt ingedeeld in groepjes bijvoorbeeld. Jammer, want zo word je niet echt ondergedompeld in het Utrechtse studentenleven. Ik heb er bewust voor gekozen de studie B&O hier en niet in Amsterdam te volgen. Utrecht is een grote studentenstad, die toch heel fijn en gezellig aanvoelt.”

Ole van den Broek (19) - bezig aan zijn eerste jaar Liberal Arts & Sciences – heeft eveneens bewust voor Utrecht gekozen. “De sfeer doet me denken aan Groningen, waar ik vandaan kom. Ik voel me thuis, al mis ik zeker het dagelijks contact met medestudenten. Het is vervelend dat je bij het minste of geringste direct thuis moet blijven. Ik kan op het moment nog wel leven met de maatregelen, maar je merkt dat mensen er langzamerhand wel klaar mee zijn. Ik ben benieuwd hoe het de komende maanden verder gaat verlopen. Gezien het stijgende aantal coronabesmettingen zie ik de toekomst vooralsnog niet heel rooskleurig in. Ook ik ben blij dat ik me heb aangesloten bij een studentensportvereniging, waar gezelligheid is en leuke mensen zijn.”

Eerstejaarsstudent Werktuigbouwkunde Koen Frankena (17) zegt het naar zijn zin te hebben in Utrecht. “Een echte studentenstad, die veel te bieden heeft. Uiteraard heeft corona roet in het eten gegooid. Alles wat online gedaan kan worden, gebeurt ook online. Dat is toch anders dan medestudenten face-to-face leren kennen. Je bent weinig op school en gaat weinig uit. Alles moet gereserveerd worden, terwijl normaal gesproken spontane activiteiten het leven van een student zo leuk maken. Het is logisch dat er coronamaatregelen zijn, maar dat maakt het niet minder jammer dat we daardoor niet voluit een studentenleven kunnen leiden.”