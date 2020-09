Winnaar Louis Hartlooper Prijs: Suzanne Rethans

Utrecht - Tijdens het Nederlands Film Festival is zaterdag de jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie uitgereikt aan Suzanne Rethans voor het boek ‘Begeerd en verguisd: het leven van Sylvia Kristel’. De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie is voor de zestiende keer uitgereikt aan een persoon die zich met een publicatie verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur.

Utrecht - Tijdens het Nederlands Film Festival is zaterdag de jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie uitgereikt aan Suzanne Rethans voor het boek ‘Begeerd en verguisd: het leven van Sylvia Kristel’. De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie is voor de zestiende keer uitgereikt aan een persoon die zich met een publicatie verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur.

De jury: ‘’Het boek Begeerd en verguisd is het intrigerende verhaal van misschien wel Nederlands grootste filmster: Sylvia Kristel. Kristel leidde een onstuimig leven waar haar ogenschijnlijke doel – rijk en beroemd worden – haar meer in de weg leek te zitten dan dat ze er daadwerkelijk gelukkig van werd. Hoe iemand met zo’n krankzinnig leven kon uitgroeien tot een prachtig, krachtig en volwaardig mens, wordt heel toegankelijk en boeiend beschreven in Rethans’ Begeerd en verguisd. Een rijk geschreven portret van een actrice die miljoenen binnensleepte en het geld ook net zo makkelijk weer uitgaf. Een verhaal over een vrouw die zo hunkerde naar avontuur en roem, dat ze soms leek te vergeten om gewoonweg gelukkig te zijn. En gezien haar levensloop is de titel van het boek ook volkomen juist gekozen: begeerd én verguisd. Ze werd in het ene land omarmd als icoon van de seksuele bevrijding, en in het andere land verketterd door de vrouwenbeweging.

In deze heftige ode aan de levenslust, vol met hoogte- en dieptepunten, zullen veel lezers zichzelf regelmatig kunnen herkennen. Ze zullen dankzij het boek, mede ondersteund door de foto’s, de hoofdpersoon ook blijvend herinneren als de grootste vrouwelijke wereldster die de Nederlandse film heeft voortgebracht.‘’

De prijs werd uitgereikt door de juryvoorzitter Hans Walther (namens DDG – Dutch Directors Guild). De jury bestond verder uit Matthijs Bockting (namens Netwerk Scenarioschrijvers), Bianca van Riemsdijk (namens NSC – Netherlands Society of Cinematographers), Fleur Knopperts en Iris Lammertsma (beiden namens NAPA – Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie).

De uitreiking vond plaats tijdens een door het Louis Hartlooper Complex aangeboden feestelijke bijeenkomst, gepresenteerd door Lex Veerkamp, voor leden van de Dutch Directors Guild (DDG), Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA), Netherlands Society of Cinematographers (NSC), Netwerk Scenarioschrijvers, de KNF, het NFF, de Louis Hartlooper Stichting en natuurlijk ook voor belangstellenden. Tijdens de prijsuitreiking verzorgde Erik Brouwer, de winnaar van vorig jaar, een lezing over de zoektocht tijdens het maakproces van een biografie.

Suzanne Rethans (1972) is schrijfster, journaliste en columniste. Ze schreef en schrijft voor onder andere Trouw, Volkskrant Magazine, Vogue The Book, LINDA, JAN Magazine en heeft een geliefde column voor Saar Magazine. Eerder verschenen Durf te vragen (2012) en Daarom! En andere diepzinnige antwoorden op kindervragen (2008).