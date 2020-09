Kom naar Burendag met plantjesmarkt

Utrecht - Op zaterdag 26 september is het Burendag, een dag om gezellig samen te komen met je buren en iets goeds te doen voor de buurt. Ook dit jaar doet de Vlinderhof bij het Máximapark weer mee aan dit feestelijke evenement met een plantjesmarkt, de verkoop van honing uit de tuin en rondleidingen.

Het motto van de vijftiende editie is: ‘Vier het veilig, vier het voor de deur’. “In ons geval: lekker in de tuin, in de buitenlucht, op een veilige 1,5 meter afstand van elkaar. We geven in kleine groepjes rondleidingen.”

Een populair onderdeel van Burendag in de Vlinderhof is de plantjesmarkt. Veel planten in de Vlinderhof groeien zo goed dat we ze in het najaar moeten inperken. “Dat doen we door ze uit te graven en in stukken te verdelen. Het is natuurlijk zonde om al die mooie planten weg te gooien. Daarom kun je ze tegen een klein bedrag kopen tijdens de plantjesmarkt. De opbrengst komt ten goede aan de Vlinderhof.”

Ook imkerij Wilgengroosje uit Vleuten is op Burendag te vinden in de Vlinderhof. De gepassioneerde imkers Marco en Ingvild vertellen je alles over de bijenvolken, hoe honing wordt gemaakt en ze laten je zien hoe bijen leven. Ook verkopen ze potjes zomerhoning uit de Vlinderhof.

Betalen bij voorkeur met pin, maar cash kan ook. “Wees van harte welkom op zaterdag 26 september tussen 13.00 en 16.00 uur.”