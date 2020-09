Wat zou jij doen als burgemeester van Utrecht?

Utrecht - Deze week kan elke Utrechter zich burgemeester van Utrecht voelen. Neem plaats op zijn stoel, voel de ambtsketting om je nek. Wat ga je doen? Hoe ga jij de wereld veranderen?

Donderdag 24 september rijdt de VIPbus door de Utrechtse wijken op zoek naar ideeën, visies en wensen voor de toekomst van de stad. Doel is om te achterhalen wat de Utrechtse bewoners en ondernemers op dit moment belangrijk vinden in hun leven of leefomgeving. Corona heeft veel impact op het sociale leven, werk en inkomen. “De wereld ziet er totaal anders uit en dat lijkt nog wel even zo te blijven”, aldus initiatiefnemer van De VIPbus, Dennis Nolte. “Juist nu is het goed om met elkaar te blijven praten, te horen wat mensen belangrijk vinden, nu en in de toekomst.”

Aanleiding voor dit initiatief is een interview van voor de de Coronatijd met Utrechts voormalige burgemeester Jan van Zanen, die plaatsnam op de Driver’s Seat van de VIPbus. Daar deelde hij bijzonder expliciet zijn visie op de toekomst van de stad met de Sustainable Development Goals van de VN als leidraad. Deze 17 internationale doelen vormen voor hem het kompas voor een leefbare toekomst, zowel lokaal als wereldwijd.

Vrijdag 25 september vieren die SDG’s hun vijfjarig jubileum. Voor de VIP-bus aanleiding om op pad te gaan in de stad en aan bewoners te vragen hoe zij de toekomst zien en hoe de SDG’s daar een rol in spelen. “Want hoe ver weg deze grote werelddoelen soms ook lijken, ze gaan over de keuzes die jij en ik elke dag maken, over eten, shoppen, vakantie, keuzes over wat we belangrijk vinden”, zegt Maike van Eijndthoven, projectleder van Utrecht4GlobalGoals.

De mooiste toekomstdromen krijgen vrijdag 25 september, op SDG Action Day Utrecht, het podium bij inspiratiehuis ANNE waar ze via livestream door iedereen kunnen worden gehoord. “Een groot deel van onze Utrechtse gemeenteraad is inmiddels ambassadeur voor de SDG’s. De wensen en dromen die we op deze tourdag ophalen, bieden we hen officieel aan. Want we hoeven natuurlijk niet te wachten tot de vacature van onze nieuwe burgermeester is ingevuld, er leven genoeg ideeën in de stad waar we mee aan de slag kunnen!”