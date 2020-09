Duizenden buurten vieren Burendag in aangepaste vorm

Door de corona-uitbraak is buurtcontact dit jaar nóg belangrijker dan het altijd al was. Er zijn in heel Nederland veel mooie buurtinitiatieven ontstaan die ervoor zorgen dat niemand in de buurt er in deze tijd alleen voor hoeft te staan. Douwe Egberts en het Oranje Fonds willen op Burendag de mogelijkheid geven om dat te vieren. Gelukkig blijkt dat dat ook mogelijk is met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Op Burendag.nl staan verschillende voorbeelden van veilige activiteiten. En er wordt een online Burendag Pubquiz georganiseerd als extra activiteit voor alle deelnemende buurten.

Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds: “Burendag is dit jaar anders dan anders. Niet alleen omdat we het op afstand moeten vieren, maar ook omdat buurtcontact extra belangrijk is geworden. De crisis waar we in zitten is een zware beproeving voor onze samenleving. Maar we hebben ook met zijn allen bewezen dat we in een land wonen waarin we klaarstaan voor anderen en waarin we omkijken naar mensen in onze buurt. Iets waar we trots op mogen zijn en wat we op deze Burendag vieren.”

John Brands, general manager Douwe Egberts: “We zijn er trots op dat we ook dit jaar Burendag kunnen vieren en buren op een veilige manier met elkaar in contact kunnen brengen. Verbinding tussen mensen in de buurt is juist in deze periode extra belangrijk. We leven in een onzekere tijd waarin we allemaal veel meer thuis zijn en wellicht wat minder sociale contacten hebben. Het gezegde ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’ was nog nooit zo van toepassing.”

Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren dit jaar de 15e editie van Burendag. De dag is in 2006 ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger zijn als buren elkaar kennen. Burendag biedt iedereen in Nederland een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te komen met hun buren. Op deze manier kan iedereen ontdekken wie er in zijn of haar buurt woont en wordt tijdens Burendag vaak de basis gelegd voor nieuwe contacten. Zo kan één dag een effect hebben dat veel langer duurt.

Douwe Egberts en het Oranje Fonds roepen deelnemers dringend op om alle geldende richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM in acht te nemen. Deze zijn te vinden via RIVM.nl.