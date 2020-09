Bijzondere editie van performing arts festival SPRING in Autumn

Utrecht - De kaartverkoop van een uitzonderlijke editie van SPRING in Autumn, getiteld SPRING in Autumn XXXL - Extended, Extraordinary, Exhilarating, Live - van 28 oktober tot en met 15 november - is afgelopen week gestart. Het internationale performing arts festival, in samenwerking met Stadsschouwburg Utrecht, is verlengd van de gebruikelijke drie dagen naar bijna drie weken.

Voor deze aangepaste editie is SPRING samen met vernieuwende makers op zoek gegaan naar verschillende theatervormen om te reageren op de huidige situatie. We presenteren geen leegte in de zalen omdat het moet, maar leegte als artistieke ervaringen. Op het programma staat onder andere werk van Julian Hetzel, Schweigman&, Genevieve Murphy, Ho Tzu Nyen en Ulrike Quade. Het festival vindt plaats van 28 oktober t/m 15 november op verschillende locaties in Utrecht en opent met EXIT van beeldend kunstenaar en choreograaf Kris Verdonck.

Theatermakers Genevieve Murphy en Julian Hetzel hebben tijdens het creëren van nieuw werk zich volledig aan de nieuwe situatie aangepast. Julian Hetzel vraagt zich in de doorlopende performance Mount Average af hoe politiek en kunst zich tot elkaar verhouden. De voorstelling bestaat uit meerdere ruimtes waarbij elke tien minuten vier personen een ruimte mag betreden. I Don’t Want To Be An Individual All On My Own van Genevieve Murphy is een bijzondere mix van muziek, spoken word, pop en soundscapes over de kracht van empathie op afstand.

In deze tijd waarin afstand houden de nieuwe norm is en we tegelijkertijd verlangen naar contact, creëert Francesca Lazzeri in my shadow used to have a density ontmoetingen tussen onbekenden. Gescheiden door een scherm ontmoet de bezoeker een performer. In Wanaset Yodit van Egyptische toneelregisseur Laila Soliman vertellen twee vriendinnen die vanuit Soedan naar Duitsland vluchtten via een Ipad hun aangrijpende verhaal met humor en levenslust aan twee bezoekers per keer. Het festival toont meerdere doorlopende performances en installaties. Van de reeds bestaande voorstellingen is de zaalopstelling aangepast. Het publiek bevindt zich nu samen met de spelers en dansers op het podium. De Marokkaanse choreograaf Radouan Mriziga verandert in zijn voorstelling 7 het toneel gaandeweg in een geometrisch lijnenspel waarin de schoonheid van het bewegende lichaam in de schijnwerpers wordt gezet.

Tickets voor SPRING in Autumn XXXL zijn te koop via springutrecht.nl. Het festival bestaat uit 24 producties en meer dan 200 voorstellingen.