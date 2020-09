Hulp bij begrijpen ziekteproces ouder

Utrecht - Om kinderen van ouders met kanker te ondersteunen, ontwikkelde Stichting Buddyhuis - in samenwerking met het St. Antonius Kankercentrum - de buddybeer, de chemo-aftelkalender en een animatie. Ze kunnen kinderen helpen om het ziekteproces van hun ouders beter te begrijpen.

Het idee om iets te ontwikkelen voor kinderen van wie een van de ouders kanker heeft, ontstond bij Femke Riel, oprichter van het Buddyhuis, toen ze zelf enkele jaren geleden borstkanker kreeg. “Nadat ik de eerste chemokuur had ondergaan, vroeg mijn zoon: Mama, waarom moeten ze je ziek maken om beter te worden? Een begrijpelijke vraag, omdat ik na die eerste chemo niet lekker was en al snel mijn haar begon te verliezen. Het ziekenhuis deed in zijn ogen meer kwaad dan goed. Gelukkig kon ik hem bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis meenemen, zodat hij zelf kon zien dat iedereen zijn best deed om me beter te maken.” Omdat kinderen - zeker nu - niet altijd met hun ouder mee kunnen komen naar het ziekenhuis, zijn er drie initiatieven ontwikkeld die als ondersteuning kunnen dienen.

Het idee achter de Buddybeer is dat de knuffel namens het kind naar het ziekenhuis gaat en tijdens de behandeling in de buurt blijft van de ouder. Femke: “Voor kinderen is het vaak al een troost als hun vader of moeder niet alleen is. Daarnaast is de beer een goed middel om met kinderen het gesprek aan te gaan over wat de ouder meemaakt als hij/zij in het ziekenhuis is, zodat ze beter begrijpen wat er aan de hand is.”

Om dit verder te ondersteunen worden er filmpjes gemaakt met Maartje Sier, oncologisch chirurg in het St. Antonius. Zij gaat samen met de beer ‘op stap in het ziekenhuis’ en bezoekt onder andere de chemo-afdeling, waar de beer een infuus krijgt aangelegd.

“Een behandeling tegen kanker is vaak een lang traject en voor veel kinderen niet te overzien”, aldus Femke. “Daarom is samen met een patiënte een aftelkalender gemaakt, waarin het lange traject in kortere fases is verdeeld. Als aftelmiddel hebben we ‘pacman’-magneten, die de ‘foute cellen weghappen’. Zo’n kalender werkt niet alleen positief, maar geeft ook structuur in een chaotische tijd.”

Voor de wat oudere kinderen en tieners is een animatie gemaakt. Hierin wordt uitgelegd wat kanker is en wat het kan doen met gevoelens van kinderen. “Als een ouder kanker krijgt, kan dat bij een kind veel vragen oproepen. Deze animatie kan vragen beantwoorden en helpt bij het in gesprek gaan met elkaar.”

Femke: “We hopen dat deze initiatieven ondersteuning kunnen bieden in een vaak verdrietige periode waar een gezin doorheen gaat, nadat een van de ouders de diagnose kanker krijgt.” Het Buddyhuis brengt (ex-)kankerpatiënten en hun naasten samen om ervaringen te delen, als vraagbaak te fungeren, activiteiten te ontplooien en adviezen te geven om de levenskwaliteit van deze mensen te verbeteren, zowel voor, tijdens als na de ziekte; www.buddyhuis.nl.