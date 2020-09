Louis Hartlooper Prijs uitgereikt tijdens Nederlands Film Festival

Utrecht - De jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt op zaterdag 26 september om 16.30 uur tijdens het Nederlands Film Festival uitgereikt.

Elke deelnemende filmvakvereniging - NAPA, DDG, NSC, en Netwerk Scenarioschrijvers - heeft uit eigen gelederen een representant gekozen die zitting neemt in de jury, die vijf leden telt. Zoals gewoonlijk is het Louis Hartlooper Genootschap in juni gekomen tot een shortlist van vijf publicaties. Op 14 september selecteerde de jury de winnende publicatie. Tijdens de uitreiking van de prijs op zaterdagmiddag 26 september zal de jury aanwezig zijn om de jurykeuze aan het publiek toe te lichten. De juryleden van de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2020 zijn Bianca van Riemsdijk (NSC), Fleur Knopperts (NAPA), Hans Walther (DDG), Iris Lammertsma (NAPA) en Matthijs Bockting (Netwerk Scenarioschrijvers).

De prijs wordt voor de zestiende keer uitgereikt aan een persoon die het afgelopen jaar met een of meerdere publicaties een stimulerende bijdrage heeft geleverd aan het denken over cinema en aan de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt jaarlijks uitgereikt onder auspiciën van de Louis Hartlooper Stichting. Met de prijs hopen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen en waardering uit te spreken voor idealisme, moed, inzet en bevlogenheid. “Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder goede filmpublicaties. Zonder referenties, reflecties, onderzoek, inventarisaties en andere geschreven inzichten is er zelfs geen begin van filmcultuur.”

De vijf genomineerden zijn: Begeerd en verguisd - Het leven van Sylvia Kristel – Suzanne Rethans; Gerrit van Dijk, hommage aan een inspirerende dwarsligger – Jacques Overtoom/Gonda Koster; Louis van Gasteren, seismograaf van onze tijd – Jan Willem Regenhardt; Onmogelijke films - 40 jaar Studio Nieuwe Gronden – Hugo Naber & Digna Sinke en Tussen de filmrollen – Henk van der Linden. Naast een eervolle plek in de eregalerij bestaat de prijs uit een bedrag van 1.000 euro, een penning met oorkonde en een Zwarte Spiegel.