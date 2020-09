Utrecht krijgt eerste verhalenmachine

Utrecht - Een kroket uit de muur, een tientje uit de flappentap, een chocoladereep uit de automaat; binnenkort kun je ook een kort verhaal uit een machine trekken. Bij de start van het literatuurfestival ILFU op 24 september wordt de eerste verhalenmachine van Nederland in gebruik genomen.

Tot het assortiment behoren korte verhalen van onder anderen Remco Campert, Manon Uphoff, Lévi Weemoedt, Herman Koch, A.L. Snijders, Esther Gerritsen en Maarten Biesheuvel. De verhalen worden gratis ter beschikking gesteld. Tijdens het ILFU staat de verhalenmachine dagelijks op een andere plek in Utrecht. Het festival streeft ernaar dat andere steden in Nederland spoedig volgen.

Filmregisseur en café-eigenaar Francis Ford Coppola was een van de bedenkers van de machine. Coppola: “ik wilde een machine in mijn café waar je geen chips, bier of koffie, maar kunst uit kunt halen. En zonder er iets voor te hoeven betalen.”

Inmiddels staan er zo’n 300 machines op treinstations, luchthavens, in bibliotheken en scholen over de hele wereld. Het ILFU haalt de machine nu naar Nederland. Festivaldirecteur Michaël Stoker: “De verhalenmachine is een geweldige manier om mensen op onverwachte plekken te verrassen met literatuur.”