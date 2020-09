Vijftig verhalen vanuit het FC Utrecht hart

Utrecht - De Utrechtse journalist en schrijver Hugo Verkley heeft afgelopen week het boek ’50 jaar FC Utrecht – 50 verhalen vanuit het hart’ gepresenteerd in Stadion Galgenwaard. “In het boek staan vijftig verhalen over mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van FC Utrecht”, geeft auteur Hugo Verkley aan.

Door Roberto Cancian

Spelers, trainers, bestuursleden maar ook supporters, journalisten en onder andere Rob Mommersteeg. De man die bij iedere thuiswedstrijd steevast ‘warrrme worst, warrrme worst’ laat klinken over de tribunes wanneer hij in zijn lange witte jas met een bak warme worsten de stadiontrappen beklimt. “In de zomer van 2019 ben ik begonnen aan dit jubileumboek. Mooi en inspirerend om al die mensen te spreken die zoveel liefde hebben voor FC Utrecht”, geeft de 35-jarige Verkley aan op zijn werkplek in ‘de Lik’. In de voormalige gevangenis Wolvenplein doet hij, al bladerend door het boek, zijn verhaal. “Ik ben trots op het boek, het is echt mooi geworden. Om alles op de juiste plek te krijgen, je wilt geen kleurenfoto van nu achter een verhaal van vroeger, was nog best een klus.”

Hij sprak met oud-spelers als Michael Mols, Leo van Veen, Koos van Tamelen, Jan Wouters, Rob de Wit en Mihai Nesu maar ook met stewards, wasvrouw Jans Wallenburg en groot aandeelhouder Frans van Seumeren. “Elk verhaal was mooi om te maken. Bijzonder om de verhalen achter de mensen te horen, ook van die wat minder op de voorgrond staan maar zo belangrijk zijn voor de club. Dat wasvrouw Jans Wallenburg zes dagen in de week om even voor half zeven in de ochtend vanuit Sterrenwijk naar het stadion rijdt, weten veel mensen niet. Ook het positivisme van de Roemeen Mihai Nesu, hij kwam tijdens een training verkeerd terecht waardoor hij een dwarslaesie opliep, is me bijgebleven.”

Ook de in Hoograven opgegroeide Rob de Wit komt aan het woord. “Hij was als een kind zo blij toen hij voor FC Utrecht mocht uitkomen. Hij haalde het Nederlands elftal maar zag een einde aan zijn carrière komen na een hersenbloeding. De man van de weergaloze goal namens Nederland tegen Hongarije in 1985, gaf auteur Hugo Verkley een mooi compliment. “Wat ik met mijn voeten kon, kan jij met de pen’, zei hij. De afgelopen week belden diverse mensen hem op om te bedanken voor zijn meesterwerk.

“Gert Kruys gaf aan het met kippenvel te hebben gelezen. Mooi toch. Ik ben niet per se supporter maar zit wel regelmatig op de tribune. Mannen, waar je best wel tegenop keek als jongen uit de polder, namen urenlang de tijd om hun verhaal te doen. Dat is waar het om gaat en wat ik wil. Hugo die gewoon met mensen praat”, geeft de in Bodegraven opgegroeide Verkley aan. Van het boek, dat in het teken staat van het 50-jarig bestaan van FC Utrecht, zijn al 1.350 exemplaren verkocht. “Er zijn er 2.020 gedrukt, tot nu toe is het enthousiasme groot.”

Het boek is via de webshop en fanshop van FC Utrecht te bestellen en via uitgever Edicola, www.edicola.nl.