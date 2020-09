Jaya Pelupessy wint K.F. Hein Stipendium 2020

Utrecht - De Utrechtse fotograaf Jaya Pelupessy heeft met zijn onderzoeksvoorstel onder de titel ‘Manufactured Manual’ het K.F. Hein Stipendium 2020 gewonnen. De jury was onder de indruk van zijn scherpe analyse van de productie van beeld. De voorzitter van de jury, Cees van Eijk, reikte afgelopen week in het Centraal Museum Utrecht de prijs aan Pelupessy uit.

Het K.F. Hein Stipendium bestaat uit 20.000 euro en een tentoonstelling in het Centraal Museum over een jaar. “Jaya Pelupessy wil de snelheid uit onze visuele consumptie halen. Hij doet dit door terug te grijpen op oude fotografische technieken en materialen. Pelupessy reageert hiermee op de toenemende mate waarin we via verschillende media met elkaar communiceren en talloze reproducties van momenten, ervaringen en culturen via (digitale) instrumenten tot ons nemen.

Pelupessy wil onderzoeken wat de relatie is tussen origineel en kopie nu het delen van een reproductie via social media belangrijker wordt dan het hebben van een fysieke afdruk. Het K.F. Hein Stipendium geeft hem de mogelijkheid een nieuwe fotografische techniek te ontwikkelen, waarbij hij de traditionele techniek van zeefdrukken op geheel eigen wijze benadert.”