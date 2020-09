Jubileum voor Nederlands Film Festival

Utrecht - De 40e editie van het Nederlands Film Festival (NFF) vindt van 25 september tot en met 3 oktober zowel online als op locatie in Utrecht en door het land plaats. “Met een uitgebreid programma vol films, talkshows en masterclasses online én 8 festivalpremières in 100 filmtheaters en bioscopen in 70 steden, komt het Nederlands Film Festival naar je toe.”

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum presenteert het Nederlands Film Festival Alle 40 Goud. De afgelopen maanden maakte het publiek een keuze uit zo’n tweehonderd speelfilms van eigen bodem die sinds de eerste editie van het festival in 1981 zijn bekroond met een Gouden Kalf.

Het programma Alle 40 Goud is van 25 september tot en met 3 oktober grotendeels online te bekijken. Zes titels worden gepresenteerd in de NFF Drive-in bioscoop op het parkeerterrein van Pathé Utrecht Leidsche Rijn. Daarnaast is een groot aantal titels is tijdens het festival te zien op www.filmfestival.nl/Alle40goud.

Het NFF presenteert dit jaar landelijk een unieke selectie van 8 festivalpremières in filmtheaters en bioscopen. Documentaire De Dick Maas methode, dramaserie I.M. en de speelfilms Buiten is het feest, Kom hier dat ik u kus, Marionette, De Vogelwachter en La última primavera vormen samen met openingsfilm Buladó de reeks NFF-publiekspremières die op dezelfde dag als de première in Utrecht door heel Nederland te zien is.

Algemeen directeur/bestuurder a.i. Doreen Boonekamp: “Al 40 jaar brengt het Nederlands Film Festival eind september de nieuwste verhalen en het talent van eigen bodem voor het voetlicht. Ook nu het niet mogelijk is om een festival te organiseren waar publiek en makers fysiek op één plek in groten getale samenkomen willen wij iedereen betrekken. Juist in deze tijd is het belangrijker dan ooit dat makers verhalen blijven vertellen. Daarom brengen wij dit jaar in 8 NFF-publiekspremières - met intieme verhalen, meeslepend drama en een opzwepend inkijkje voor en achter de schermen van de Nederlandse film - de variëteit en het filmtalent van eigen bodem naar het rode pluche bij jou om de hoek.” Het nieuwe initiatief KLEUR wil de inclusiviteit van makers van kleur in de Nederlandse audiovisuele sector versnellen en zet het onderwerp op de agenda met de online NFF-panelsessies Over kleur gesproken en The Art of Making Film. De online panelsessies maken deel uit van de NFF Conferentie Life As We Know It die op 29 september plaatsvindt. Aanvullend presenteert het NFF samen met KLEUR Het Ongemakkelijke Gesprek op filmfestival.nl. Dit zijn gesprekken tussen witte makers en makers van kleur, aan de hand van concrete voorbeelden uit hun eigen werk. “Het zijn respectvolle uitwisselingen over wat ze zien en meemaken, de hindernissen die zij tegenkomen en hoe zij dat ieder afzonderlijk ervaren.”

Het volledige programma van de 40e editie van het festival is te vinden op de site: www.filmfestival.nl.