Bakkie Troost op begraafplaats

Utrecht - Waar moet je heen met je verhaal als die ene er niet meer is om er naar te luisteren. En bij wie kan je terecht om te praten over het missen, de leegte, de kou of het verdriet? Stichting TrösT startte zondag met het initiatief ‘Bakkie Tröst’.

“Als je een dierbare hebt verloren aan de dood en diegene is begraven, is er een graf om te verzorgen. Sommigen komen er elke week of zelfs wel vaker. Op de begraafplaats tref je anderen, die op de een of andere manier jouw lotgenoten zijn. Dat geeft steun. Je geeft elkaar aandacht en een luisterend oor.” Stichting TrösT biedt een ontmoetingsplaats voor mensen die rouwen om het verlies van een dierbare. Samen met de gemeentelijke begraafplaatsen bedachten ze het initiatief Bakkie Tröst. Elke derde zondag van de maand van 11.00 tot 13.00 uur kunnen bezoekers op begraafplaats Tolsteeg terecht voor het spreekwoordelijke bakkie troost.

“Als je wil kun je ook een gesprek voeren. Of je komt gewoon om even te voelen dat je niet alleen bent met je gemis. Bakkie Tröst wordt buiten verzorgd bij de aula vanuit een speciale hemelsblauwe keet die door Mr. Kubus prachtig is beschilderd. Je ziet hem al van verre staan”, aldus de stichting. Tanja Medema, bedrijfsleider van de gemeentelijke begraafplaatsen, overhandigde zondag de sleutel van de keet aan Athy de With van de Stichting Tröst. Er staan dit jaar nog twee Bakkies Tröst gepland: op 18 oktober en 16 november. Informatie: www.trost.nl.