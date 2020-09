Sportief Utrecht zet zich tijdens World Cleanup Day

In de provincie Utrecht zetten onder meer sporters zich in om gezamenlijk de buurt schoon te maken. Zo organiseren twee clubs een middag ploggen, hierbij prikken ze afval tijdens het hardlopen. Een andere groep volgt eerst een bootcamp in het park, om deze daarna een schoonmaakbeurt te geven. Dit jaar wordt World Cleanup Day in Nederland georganiseerd door Plastic Soup Foundation en Nederland Schoon. Ga naar www.worldcleanupday.nl voor meer informatie of het aanmelden van een actie.

In de hele provincie worden tijdens World Cleanup Day straten en speelpleinen opgeschoond. Buren verenigen zich om gezamenlijk met de afvalgrijper de woonwijken aan te pakken. Daarnaast zetten vele Utrechters zich in om de verschillende stadsparken een flinke opruimbeurt te geven. Onder meer het Wilhelminapark, Griftpark, Noordse Park, Majellapark, Park de Gagel en Tolsteegplantsoen worden helemaal opgeruimd.

Op basis van de RIVM-richtlijnen zijn preventiemaatregelen geformuleerd om de opruimacties coronaproof en verantwoord uit te voeren. Daardoor blijft de kans op besmetting minimaal. Zo verzoeken Plastic Soup Foundation en Nederland Schoon deelnemers om alleen in kleine groepen deel te nemen en de anderhalve meter afstand te allen tijde in acht te houden.

Tijdens World Cleanup Day kan iedereen gebruik maken van de Litterati-app. Hiermee kunnen deelnemers het gevonden en opgeruimde afval vastleggen op hun telefoon. Zo worden waardevolle data verzameld, zoals het soort afval, de locatie en de herkomst ervan, wat uiteindelijk wordt voor onderzoek, waarmee het zwerfafvalprobleem bij de bron kan worden aangepakt. Elke gebruiker van de Litterati-app draagt dus bij aan een oplossing voor het zwerfafvalprobleem.

Vanwege de coronacrisis moest de 18e editie van de Landelijke Opschoondag van Nederland Schoon, die jaarlijks medio maart plaatsvindt, worden afgelast. Daarom besloten Nederland Schoon en Plastic Soup Foundation de krachten te bundelen en gezamenlijk de organisatie van World Cleanup Day op zich te nemen. Samen sporen zij niet alleen particulieren van jong tot oud aan om mee te doen, maar ook scholen, bedrijven, verenigingen, (sport)clubs en gemeenten.