BN’ers zetten Prinses Máxima Centrum in ‘gouden licht’

Utrecht - Chantal Janzen, Bas Smit, Maan, Robert Doornbos en Sunnery James & Ryan Marciano zetten afgelopen woensdag kinderen Prinses Máxima Centrum in het gouden licht tijdens ‘Childhood Cancer Awareness Month’.

Chantal Janzen, Bas Smit, Maan, Robert Doornbos en Sunnery James & Ryan Marciano, ambassadeurs van het Prinses Máxima Centrum, brachten woensdag een bezoek aan alle kinderen die op dit moment behandeld worden in het centrum. Deze dag stond in het teken van #ShineGold, de internationale bewustwordingscampagne voor kinderkanker, waarbij in Europa verschillende gebouwen goud worden uitgelicht en gefotografeerd. “Kinderen zijn een kostbaar goed en daarom staat de ‘golden ribbon’ symbool voor kinderen met kanker, als ook voor hun familie, de zorgverleners en het belang van onderzoek.”

Elk jaar is september de ‘Childhood Cancer Awareness Month’. Wereldwijd wordt er dan extra aandacht geschonken aan kinderkanker. Deze maand helpt om de impact van kanker op kinderen en hun gezinnen die hiermee te maken krijgen, onder de aandacht te brengen. Ook het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht staat hier uiteraard bij stil. Het gebouw werd vandaag ook goud uitgelicht. De ambassadeurs brachten vervolgens het gouden licht naar binnen. Het zijn de kinderen van het Prinses Máxima Centrum waar het om draait en daarom verdienen juist zij een gouden lichtje.

“Tijdens de ‘Childhood Cancer Awareness Month’ staat het Prinses Máxima Centrum niet alleen stil bij kinderkanker, maar kijken we ook graag naar de toekomst van kinderen met kanker. Iedereen droomt immers van wat we willen worden, hoe jong we ook zijn. Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland kanker. Nog steeds overlijdt één op de vier kinderen aan deze ziekte. Voor deze kinderen nemen hun dromen over de toekomst soms even een andere wending, worden onderbroken of zelfs verbrijzeld. In het filmpje ‘Durf te dromen…’ vertellen Luke (17), Yuna (14), Jitte (12) en Jula (7) over hoe zij hun (gouden) toekomst zien. Alle vier hebben ze kinderkanker, maar toch zien ze op hun eigen manier de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.”

Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland kanker. Nog steeds overlijdt één op de vier kinderen met kanker aan deze ziekte. Om kinderen te kunnen genezen van kanker is alle zorg en onderzoek in Nederland geconcentreerd in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Meer dan tien jaar geleden namen ouders en zorgprofessionals hiervoor het initiatief. Op 5 juni 2018 is het nieuwe kinderoncologisch centrum geopend door Koningin Máxima. De missie van het Prinses Máxima Centrum is om ieder kind met kanker te genezen, met optimale kwaliteit van leven. Het Prinses Máxima Centrum is het grootste kinderoncologisch centrum van Europa waar zorg en onderzoek nauw met elkaar verweven zijn. Er werken circa 400 wetenschappers en meer dan 800 zorgprofessionals intensief samen.

Noot voor de redactie:



Onderschrift groepsfoto:

Bovenste rij v.l.n.r.: Rob Pieters (Raad van Bestuur), Robert Doornbos

Tweede rij v.l.n.r.: Bas Smit, Lex Eggermont (Raad van Bestuur), Gita Gallé (Raad van Bestuur), Lot Jens (Foundation)

Derde rij v.l.n.r.: Chantal Janzen, Sunnery James, Ryan Marciano, Maan

Voorste rij v.l.n.r.: Luke, Yuna en Jitte