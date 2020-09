Hiphoptheatercollectief gaat theater in met voorstelling 1001

Utrecht - Hiphoptheatercollectief DIEHELEDING wordt als makerscollectief ondersteund door DOX. Afgelopen seizoen hebben ze de voorstelling 1001 in festivalvorm op plekken als Theaterfestival Boulevard, Jonge Harten en 39 graden Festival gespeeld. Aankomend seizoen gaan ze het theater in: 1001 brengt met een heus hiphoptheaterfeest een ode aan een van de mooiste Arabische verhalen uit de geschiedenis.

Hiphoptheatercollectief DIEHELEDING blaast nieuw leven in de oude Arabische verhalen van duizend-en-één-nacht. Ze gebruiken hierbij het oeroude verhaal van de koning Sjahriaar die, na bedrogen te zijn door zijn vrouw, elke nacht een andere vrouw huwt en haar daarna ter dood veroordeeld. Totdat hij de huwelijksnacht doorbrengt met de mooie Scheherazade: zij vertelt de koning een verhaal dat nooit af is en duizend-en-één nachten duurt, waardoor hij haar steeds laat leven om het einde van het verhaal te horen. In ‘1001’ mixt DIEHELEDING elementen uit Arabische hiphop, storytelling en ‘spoken word’ tot een soft-erotische oosterse broeinacht.

Ze mixen de oorspronkelijke verhalen van prinses Scheherazade met eigen verhalen en stellen zichzelf de vraag: welk verhaal moet je vertellen om niet te sterven? “DIEHELEDING gaat op zoek naar de verhalen in onszelf die ons stil laten vallen, die ons hart doen stoppen en die herwerken we tot hiphop en samplen we door de Arabische nachten heen.”

De regie is in handen van Jip Vuik, spel door Steven Ivo, Annebel Overbeeke, Nick Livramento Silva & Merel Pauw. De voorstelling is onder meer te zien op donderdag 17 september in de Stadsschouwburg Utrecht als try-out, de première is op vrijdag 18 september eveneens in de Stadsschouwburg Utrecht. Woensdag 23 september is de voorstelling te zien bij Podium Hoge Woerd in De Meern en van dinsdag 15 december tot en met woensdag 16 december in Theater Kikker in Utrecht. Meer informatie en overige speeldata: wijzijndox.nl/production/1001.