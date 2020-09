Kunstwerken voor De Hoogstraat

Utrecht - Fotograaf Laura van Erp onthulde afgelopen week het kunstwerk ‘In Motion’ dat zij maakte voor De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht, in het kader van het kunstparticipatieproject van het K.F. Hein Fonds.

Het werk is ontstaan vanuit wat Van Erp zag en ervoer tijdens een reeks bezoeken aan het revalidatiecentrum en gesprekken die zij voerde met revalidanten en medewerkers. Ze maakte drie werken geïnspireerd op het menselijk lichaam en het herstelproces van de revalidanten bij De Hoogstraat. Belangrijke thema’s in het werk van Van Erp zijn verbinding, beweging, tijd & groei.

De ideeën voor de werken zijn met name tot stand gekomen in de wachtkamers van De Hoogstraat. Hier heeft Van Erp veel gezeten om te werken en te observeren. “In het begin was ik mij enorm bewust van mijn eigen lichaam en mijn gezondheid. Hiervoor had ik nooit dagelijkse handelingen, zoals het koken van mijn eten en het strikken van mijn veters, bevraagd.”

Deze vanzelfsprekende handelingen zijn onzichtbaar voor hen die hier niet dagelijks mee worstelen. Via sequenties en collages onderzocht Van Erp thema’s zoals tijd en beweging. De thema’s komen in alle werken terug en zijn tevens een belangrijk onderwerp binnen De Hoogstraat. “Via het vlechtwerk zoek ik naar verbinding, en via de sequentie zoek ik naar beweging en tijd. Wellicht linken mensen de beelden aan hun eigen proces en dienen ze als herkenning en reflectie.”

De Hoogstraat Revalidatie is een medisch specialistisch revalidatiecentrum voor kinderen en volwassenen. Doel is revalidanten naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid te helpen. Partner, ouders, kinderen en/of vrienden zijn actief betrokken en spelen een centrale rol. De kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds selecteert ieder jaar een eindexamenkandidaat van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht voor het kunstparticipatieproject.

Met deze opdracht wordt een pas afgestudeerde kunstenaar gekoppeld aan een Utrechtse instelling om met een participerende synergie een kunstwerk te realiseren. Doelstellingen: een beginnend kunstenaar de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen met toegepaste kunst- en participatieprojecten en het actief betrekken van de bewoners/bezoekers bij het tot stand komen van het nieuwe werk op de locatie.