Armoede bestrijden met 'speelgoededoelendoos'

Utrecht - Met de lancering van de Speelgoededoelendoos is de Mondial Movers Foundation officieel van start gegaan. Mondial VSN Verhuizingen uit Utrecht is één van de oprichters van de Foundation. “Het doel van de stichting is om armoede en eenzaamheid in Nederland te bestrijden. Dit doen we onder meer door speelgoed in te zamelen voor kinderen die opgroeien in armoede.”

Het verhuisbedrijf maakt onderdeel uit van Mondial Movers, een landelijke verhuisorganisatie met vestigingen in heel Nederland. Tijdens de werkzaamheden komen verhuizers bij uiteenlopende klanten over de vloer, variërend van particulieren, tot zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Zij zien problemen in de samenleving die ontstaan door eenzaamheid en armoede. Om hier op structurele wijze iets aan te doen heeft Mondial Movers haar eigen Foundation opgericht.

Eén van de acties van deze stichting is de ‘Speelgoededoelendoos’. Mondial VSN Verhuizingen geeft deze verhuisdoos mee aan gezinnen die gaan verhuizen. “Een verhuizing is vaak het moment waarop volwassenen, maar ook kinderen goed kijken wat ze wel en niet meenemen naar de nieuwe woning. Om te voorkomen dat er speelgoed wordt weggegooid dat in goede staat verkeert, kunnen kinderen dit speelgoed in deze speciale verhuisdoos doen. Mondial Movers haalt de dozen weer op en zorgt er samen met de stichting Present voor dat ze terecht komen bij gezinnen die het niet zo breed hebben.”

Deze verhuisdoos is ontworpen door Roberto Baldussi van reclamebureau TIME, één van de sponsoren van de stichting. Monique Baldussi, mede-eigenaar van TIME, zit daarnaast op persoonlijke titel in het bestuur. “Armoede is lang niet altijd zichtbaar en het is ook zeker niet iets dat alleen speelt in achterstandswijken. Het komt veel vaker voor dan mensen denken. Wij willen met onze stichting verlichting bieden door kwalitatief goed speelgoed te doneren aan gezinnen, zodat ouders wat extra’s kunnen geven aan hun kinderen voor verjaardagen en feestdagen.”

Meer informatie is te vinden op www.mondialmoversfoundation.nl.