Binnentuin staat centraal in plan met 44 woningen

Centraal in het plan staat de gemeenschappelijke binnentuin die bewoners stimuleert tot het verblijven in de buitenlucht. Beeld: AM

Utrecht - De gemeente Utrecht heeft gebiedsontwikkelaar AM geselecteerd voor kavel 13a Leeuwesteyn, een nieuwe woonbuurt aan de westkant van het Amsterdam-Rijnkanaal, naast de Dafne Schippersbrug. Het winnende plan ‘De Omloop’ betreft een stadsbouwblok dat bestaat uit 44 koopwoningen, waarvan 60 procent bestemd is voor starters en startende gezinnen.

De overige koopwoningen zijn vrije sector woningen. Centraal in het plan staat de gemeenschappelijke binnentuin ‘die bewoners stimuleert tot het verblijven in de buitenlucht, tuinieren en ontmoeten’. De naam van het plan De Omloop verwijst verder naar de gesloten waterkringloop en het sterk circulaire karakter van de woningen. De parkeerplaatsen komen onder de woningen.

Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling en Leidsche Rijn): “Dit plan is een mooi voorbeeld van hoe wij ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’ in Utrecht in de praktijk willen brengen. Een woonbuurt waar expliciet aandacht is voor circulariteit en de groene leefomgeving van de nieuwe bewoners. Bovendien bestaat 60 procent uit betaalbare koopwoningen, die geschikt kunnen zijn voor starters.” Marien Kleinjan, directeur Ontwikkeling AM Midden: “In ons plan voor De Omloop zetten we samen met onze partners een mooie stap vooruit op het gebied van circulair ontwikkelen. Door de variantie in woningtypologie en prijsklasse leveren we tevens een bijdrage aan de inclusieve woonwijk Leeuwesteyn.”

Door de slimme inrichting van de gemeenschappelijke groene binnentuin past De Omloop zich aan de verschillende weersomstandigheden aan. Zo heeft het plan een gesloten waterkringloop, die wateroverlast tijdens piekbuien voorkomt. Er is een zogenoemde wadi die bij piekbuien vol kan lopen en het water vasthoudt. De paden in het plan zijn water doorlaatbaar, evenals de verharde oppervlaktes in de privétuinen van toekomstige bewoners. Tussen de woningen komt in de buitenlucht een glazen kas van hergebruikt materiaal, die te gebruiken is door toekomstige bewoners voor urban farming, ontmoeten en het opslaan van bijvoorbeeld tuingereedschap.

De binnentuin, ontworpen door Deltavormgroep, is biodivers met insectenvriendelijke beplanting, plantensoorten van de Utrechtse soortenlijst en een bijenwand. Daarnaast is er aandacht voor ecologisch beheer van de tuin. Om het leefklimaat van de binnentuin zo goed mogelijk te maken, is er gekozen om de binnengevels van alle woningen in hout uit te voeren.