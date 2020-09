Blue Crime en Flowers live te zien in Ekko

Utrecht - Na uitgebreide tours door Europa, waaronder op het gerenommeerde Meltdown Festival, Noord-Amerika en Zuid-Afrika, treedt Blue Crime op vrijdag 18 september op in Ekko, De Nijverheid in Utrecht.

Het concert, waar de band Flowers het voorprogramma verzorgt, is in het kader van Blue Crime’s ‘I Am Afraid We Became One’ albumrelease-tour. “Het nieuwe album I Am Afraid We Became One staat symbool voor de ongetemde creativiteit die voortkwam uit de eerste fase van Blue Crime. De unieke manier waarmee deze band dissonantie en noise tot de meest prachtige harmonieën weet om te toveren, illustreert ook mooi de filosofie dat ieder eindpunt tegelijkertijd weer een nieuw begin vormt. De in Amsterdam gebaseerde band speelt tegenwoordig in een bezetting van wisselende, internationale muzikanten uit het collectief Meduse MagiQ: Alexandra Duvekot, Jochem Baelus, Lucy Kruger, Liu Mottes en Rosa Ronsdorf.”

De toegang bedraagt 9 euro. De deuren openen om 18.30 uur, Flowers begint om 19.00 uur en Blue Crime is vanaf 19.45 uur te horen. Kaarten verkrijgbaar via: ekko.nl/productie/blue-crime.