Gezonde leefstijl met Foodcamp

Utrecht - Verschillende Utrechtse bedrijven, zoals Meernse Melk, Sport op Maat, Rabobank, De Samenwerking en BSO Wijs houden samen met LekkerBoer op donderdag 17 september een Foodcamp. Lekker naar buiten voor een gezonde leefstijl. Een primeur in Utrecht, aldus de organisatie.

LekkerBoer wil met haar partners graag bijdragen aan een gezonde en duurzame leefstijl. Door kinderen letterlijk in beweging te brengen voor hun eten, op de plek waar het ‘gemaakt’ wordt. Op een boerderij en tuinderij komen alle aspecten van een gezonde en duurzame leefstijl samen. Gezonde voeding, bewegen in de buitenlucht en contact met alles wat leeft op en rond het boerenerf. Voedselverspilling wordt onder de aandacht gebracht in het oogst- en kookonderdeel van de Foodcamp, in navolging van de nationale verspillingsvrije week. Een belangrijk thema voor een duurzame leefstijl waar verschillende partners van de Foodcamp, zoals Rabobank, BSO Wijs, Flynth en Sligro zich al langer sterk voor maken.

Foodcamps worden ook georganiseerd voor scholen en kinderopvang. Niet alleen voor basisonderwijs, maar ook voor voortgezet onderwijs en mbo. Hiervoor is subsidie vanuit het landelijke programma Jong Leren Eten (JLE) beschikbaar. De Foodcamp wordt door JLE als één van de inspiratievoorbeelden gepresenteerd. Tot en met 30 september kunnen scholen aangeven dat zij belangstelling hebben voor de subsidieregeling. Toekenning vindt plaats op basis van vooropgestelde criteria.

In een rondje over het erf laat boerin Marije Klever van boerderij Meernse Melk zien hoe melk ‘geoogst’ wordt en wat hier allemaal voor nodig is. Kinderen mogen de koeien en kalfjes aaien en melk, eieren, fruit en groenten oogsten. Culinair adviseur en kok Heleen van Kuijk van Sligro Utrecht maakt samen met kinderen en ouders een gerecht klaar met de producten van de boerderij in de LekkerBoer foodtrailer, een verspillingsvrije maaltijd. Sport op Maat neemt de deelnemers mee in een kind-ouder bootcamp over het erf en door de weilanden. BSO Wijs begeleidt de groepen.

Foodcamp van LekkerBoer vindt plaats op 17 september bij melkveebedrijf Meernse Melk aan de Meerdijk 61 in De Meern, vlakbij Leidsche Rijn. Op www.lekkerboer.nl/foodcamp is meer informatie te vinden en een overzicht van alle Foodcamps. Kinderen kunnen zich aanmelden met hun ouders voor de Foodcamp via www.lekkerboer.nl/foodcamp. De prijs is 7,50 euro per persoon.