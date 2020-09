Expositie: levensechte, dromerige beelden

Utrecht - De tentoonstelling ‘Straatbeeld’ is vanaf 9 oktober te zien in Museum Speelklok in Utrecht. In de tentoonstelling spelen kleurrijke orgelbeelden de hoofdrol; ze vertellen ieder hun verrassende, ontroerende of spannende verhaal. Ontmoet de historische figuren en sta oog in oog met enkele hedendaagse, levensechte houten beelden van internationaal houtsnijkunstenaar Peter Demetz.

In Straatbeeld is van alles te zien, te doen en te beleven en wordt jong en oud ondergedompeld in de theatrale wereld van de straatorgelbeelden. Orgelbeelden spelen voor de orgelman al jarenlang een belangrijke rol. De vaak opvallend geklede en soms bewegende of muziek makende draaiorgelbeelden trekken veel aandacht op straat. Sommige orgelbeelden verwijzen naar vervlogen tijden. Andere beelden representeren een ideaalbeeld of de waan van de dag. De straatmuziek en het straatbeeld zijn in de loop van de jaren veranderd. In de tentoonstelling is te zien hoe dat van invloed is geweest op de orgelbeelden zelf en wordt het erfgoed van honderd of meer jaren geleden verbonden met het heden.

Naast de orgelbeelden komen ook diverse sleutelfiguren uit de ‘draaiorgelwereld’ aan het woord. Straatbeeld toont de orgelbeelden niet op hun orgel, maar laat ze dansen op de dansvloer, paraderen op de catwalk en muziek maken in het straatbeeld. Binnen de thema’s muziek, mode en mens vertellen onder andere hofdansers uit de pruikentijd, spannend geklede ‘cheerleaders’ en herderinnetjes elk hun eigen verhaal. Ook de bezoeker heeft het één en ander te vertellen. Stel zelf een beeldengroep samen voor een orgel of laat een orgelbeeld op een bel slaan. Liever zelf als orgelbeeld op de foto? Ook dat kan van 9 oktober 2020 t/m 9 mei 2021 in de tentoonstelling. De kunst van Peter Demetz wordt gevormd door levensechte, onbeschilderde en dromerige houten beelden, die geplaatst zijn in een theatrale setting. Daar waar de orgelbeelden van Peters voorgangers de bezoeker aankijken en lijken te bewegen, staan de beelden van Peter stil, starend in de verte.